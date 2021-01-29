美駐聯國大使提名人：要助台抗中 北京：不容外來干涉

中央社報道，托馬斯-格林菲爾德在參院外交委員會回應詢問時表示，「我們需要支持他們（台灣）這個民主政體，站在他們這個民主政體身邊，並提供他們所需安全（協助），抵抗中國任何企圖危害他們安全的作為。」她認為，這些安全協助包含軍售。

大陸軍方：「台獨」意味戰爭

中國國防部昨舉行例行記者會，國防部發布微信公號消息，國防部新聞發言人吳謙被問到台當局近期表示將深化台美關係，以及大陸軍機被指頻頻進入台防空識別區時表示，台灣問題不容外來干涉。解放軍的軍事活動，是針對當前台海形勢和維護國家主權安全採取的必要行動，是對外部勢力干涉和「台獨」勢力挑釁的嚴正回應。

吳謙又警告，「玩火者必自焚，『台獨』就意味著戰爭」，解放軍將採取一切必要措施，堅決挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀。