中國向美放話：只要合作一切皆可能 美卿首稱中美關係最重要 塑造世界

外交部副部長樂玉成昨出席中國日報以「新時代的中美關係」為主題的活動時表示，美國的真正敵人是新冠病毒而不是中國。他稱，過去4年特朗普政府錯誤的對華政策從反面告訴大家：面對像新冠疫情這樣的人類共同挑戰，中美作為世界主要大國，要把彼此視為隊友而非對手；要相互照亮，而不是相互較量；要互做榜樣，而不是互比力量。「實踐證明，中美合作可以辦成很多有利於兩國和世界的大事，只要中美下決心合作，一切皆有可能」。

《人民日報》報道，崔天凱周三（27日）在一個網上對話會致辭中提出中美關係的「四要四不要」。首先是中美要互信，不要誤判。崔天凱指出，中方始終認為中美都可從對方的繁榮發展中獲益，兩國可以有競爭，但不必做對手，更應當成為伙伴。他強調，華府把中國當作戰略對手和假想敵是嚴重戰略誤判，如果據此制定政策，將犯重大戰略錯誤。其次是中美要對話，不要對抗。崔天凱表示，在事關中國主權、統一和領土完整的問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地，希望美方尊重中方核心利益，不要挑戰中方的紅線。

崔天凱：中美有競爭 不必做對手

另外一項是中美要合作，不要爭鬥。崔天凱稱，中方真誠歡迎美國重返氣候變化《巴黎協定》和世界衛生組織（WHO），期待與美方加強應對氣變和抗疫合作，中美還迫切需要加強宏觀經濟政策協調，共同防範抵禦國際經濟金融風險，為世界經濟注入信心。最後，中美要交流，不要隔絕，「沒有任何勢力能夠把中美兩國人民推回封閉隔絕的時代」。

吳謙昨在例行記者會上表示，美國前總統特朗普政府任內，中美關係出現嚴重困難​​，兩軍關係也面臨很多風險與挑戰，事實證明遏制中國是不可能完成的任務，最終只會搬起石頭砸了自己的腳，「To Contain China, Mission Impossible」。

吳謙又稱，1月26日至27日，中美兩軍舉行搜尋美軍戰俘與失蹤人員遺骸視頻工作會議，就美方關注的案例及兩軍合作深入交換了意見，體現了中方在人道主義領域對美方關切的重視。希望美方本着相同的專業素養和職業精神，與中方相向而行，妥善處理中方在兩軍關係領域存在的關切，加強溝通，管控風險，避免危機，推動兩軍關係沿著正確軌道向前發展。

中國國防部：遏制中國不可能

路透社和中央社報道，布林肯周二（26日）宣誓就職，翌日首場記者會上稱，美中關係對抗成分日益增加，但在符合雙方共同利益的領域仍有可合作之處，包括氣候議題，若能在對抗全球暖化問題上取得具體進展，對中國、美國與其他國家都有利。布林肯強調，會依循大架構下的美國外交政策、美方關切及需要解決的諸多中國議題進行合作。

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