貴州女斥幹部遭罰 涉事警受查

任女士去年9月在她居住的畢節市蘭苑花園小區的業主微信群組，質疑業委會不召開業主大會便擅自讓新物業公司通過試用期，且不滿劉姓社區支書「開不開業主大會，怎麼開是業委會的事」的回應，而稱劉是「草包支書」。劉報警後，任被畢節公安跨市追捕，並於去年11月遭行政拘留3日，任又指控，過程中警方存在違法傳喚、違法使用手銬、虐待等問題。

官媒斥：不處理問題

處理提出問題者

《東方今報》報道，劉回應稱，只是想讓任道歉。畢節市警方辯稱，任女士公然侮辱他人事實清楚，證據確鑿充分，其並未受到虐待，用手銬銬住她進行強制傳喚是為了防止發生意外。去年12月14日，任向畢節市公安局提出行政復議。

任女近日透過傳媒曝光事件，新華網指出：「面對群眾抱怨甚至是尖銳批評，不是處理問題，而是處理提出問題的人，如此做法不得人心，很不可取。」《人民日報》也表示，「撤銷處罰，是對法律的尊重，也是對公民權利的尊重。身為執法部門，更需帶頭守法。 」