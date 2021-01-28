「你能跟劉曉波比嗎？」 杜斌遭公安嘲諷「挫銳氣」

自由亞洲電台報道，杜斌稱，在37天內共計被審訊5次，每次3個多小時，「主要問的就是我的書稿是怎麼給出版社、印了多少本、賺了多少錢、為什麼寫這個書、從我2007年寫的第一本書開始調查」。

重點查有否收境外資金

公安調查的方向，還涉及杜斌的財務狀况，重點是調查他有沒有收受境外資金。他說：「（當局）扣押了我的銀行卡……檢查2014年到現在我的財務狀况，看看裏面有沒有境外組織或者不明人士給我錢，授意我寫書之類的，他們查了半天也查不出什麼。」

杜斌指出，刑拘期間並沒有遭受不人道對待，但公安對他態度不太友善。他說，一開始警方還是比較客氣，後來大興公安分局有兩名警察審訊時，審訊前先把他訓斥了一番，「他們可能也看到了我經濟緊絀，也沒有結婚，租住的房子也很差，就打擊了我一下，說『你能跟劉曉波比嗎？』我說『不能跟他比』，後來（公安）又說『你就像一個跳樑小丑』，我說對。可能就是要打擊一下我的囂張氣焰。」

經過多番訊問，杜斌說，公安始終找不到罪證。他表示：「到了第37天，檢察院來提訊我，主要問了一個問題：『你覺得你有罪嗎？』我告訴這個檢察官，我覺得我是無罪的，我的書在香港和台灣出版，這些都是正常合法的出版行為，也不構成尋釁滋事，我的財務狀况和版稅收入也都是正常的，並沒有違法的地方。」

前《紐時》記者 曾著《天安門屠殺》

杜斌現年48歲，曾任職《北京青年報》、《紐約時報》北京分社等，2011年中國外交部拒絕簽發杜斌為《紐時》工作的許可證，他因而失業，其後繼續製作紀錄片。他近年專注歷史研究，2013年曾編著六四書籍《天安門屠殺》，2017年出版《長春餓殍戰》，記錄國共內戰期間1948年解放軍圍困長春致數十萬人餓死的歷史。

雖然獲釋，杜斌仍要接受為期一年的「取保候審」，他稱新書《赤色恐怖：列寧的共產主義實驗》會按原定計劃在本月出版。