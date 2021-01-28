發改委：就地過年不能擅加碼一刀切 首都禁中高風險地區人員入京

國家發改委新聞發言人趙辰昕昨在國務院聯防聯控機制發布會上表示，就地過年政策是分級分類的，中高風險地區要嚴格執行相關規定，低風險地區倡導就地過年；各地方在政策執行時，不能擅自「加碼」、「層層加碼」，更堅決不允許「一刀切」，要給人民群眾多些便利。

北京市政府昨日宣布，今日起至3月15日期間，內地低風險地區人員進返京須持抵京前7日內核酸檢測陰性證明，抵京後實行14天健康監測，滿7天、滿14天各開展一次核酸檢測。

內地中高風險地區及全域實行封閉管理的人員，進京須經當地省級防疫部門批准，持72小時內檢測證明。內地其他口岸入境人員滿21天方可進京，進京後補足7天健康監測。未滿21天已進京須補足7天隔離、7天健康監測。

有春運列車「客流不足」停運

此外，有購買了春運期間高鐵票的網民反映，收到列車「因故停運」通知。內地媒體向鐵路集團查詢得知，停運原因為「客流不足」。在浙江杭州打工11年的尚黑（化名）此前購買了下月6日回山東的G62車次，周二收到短訊提醒他辦理退票。經查詢，北京來往山東的多班列車同樣「因故停運」。

內地增55宗本土確診

國家衛健委昨日通報，26日內地新增55宗本土確診，包括黑龍江29宗、吉林14宗、河北7宗、北京4宗、上海1宗。

（抗疫新階段）