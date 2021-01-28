世衛專家組料今武漢解除隔離 死者家屬盼見溯源隊：別只聽一面之詞

世衛病毒溯源專家組1月14日抵達武漢後便進入隔離期。若不出意外，專家組將於今日解除隔離。按照計劃，專家組將在武漢就新冠病毒調查溯源。武漢新冠死者家屬張海接受本報訪問時表示，世衛專家進行病毒溯源調查，肯定會引起全世界關注，死者家屬對此很關心，更希望能借助媒體向專家組傳遞他們的心聲。

張海：政府將用各種理由「甩鍋」

不認瞞疫是侮辱市民死者

張海是現居廣東深圳的武漢人。張海稱，希望能夠與專家組會面，並當面對專家組提出警示，要求在溯源調查時，不要受到外界影響和聽取武漢政府的一面之詞。張海認為，武漢市政府在接待世衛專家組時，會採取「甩鍋」（推卸責任）行為，利用各種理由證明武漢不是病毒發源地。「政府準備的材料只會表明病毒是在（湖北省）兩會之後開始擴散的，事實是病毒早已在武漢存在了。」張海說，如果世衛專家組不敢見家屬，而是只看武漢市政府準備好的材料的話，相信不會查到任何結果，並且會受材料影響，認為病毒是在湖北省兩會以後才傳播的。

對於見專家組的目的，張海稱是「為了告訴他們這個病毒就是在武漢爆發的」。他說，關注過中外媒體有關在外國更早時發現新冠病毒的報道，也知道早前中國醫生在《刺血針》上就武漢疫情發布的溯源信息，認為這都是「斷章取義」。張海表示，如果這次武漢市政府仍然不承認瞞報過疫情，那將是對廣大市民的侮辱，也是對諸多死者和家屬的侮辱。

世衛專家抵達武漢後，張海稱當局高度緊張，「1月16日世衛組織剛剛到武漢來，我們的微信群組被解散了」。張海說，被解散的群組大概存在了一年，約有一百名成員。張海又稱，此前武漢政府部門的人員找過他在武漢的親戚，希望透過親屬讓他「閉嘴」。

稱死者家屬網群遭解散

張海的父親因感染新冠肺炎病毒，去年在武漢病逝。張海隨後希望提起訴訟，追究湖北及武漢當地政府和醫院有關人員責任並索賠，但法院最終拒絕受理。張海此後又要求湖北、武漢兩級政府公開疫情信息，也石沉大海。

官方多次否認瞞疫抗疫不力

此前，對於隱瞞疫情及抗疫不力等指摘，中國官方多次否認。1月19日，外交部新聞發言人華春瑩再重申，「在疫情防控問題上，數字和事實是不會騙人」。華又說：「中國作為最早拉響全球抗疫警報的國家，面對人類前所未知的新型病毒，即使在當時信息還不全面的情况下，當機立斷，果斷決策，堅持早發現、早報告、早隔離、早治療，為抗疫贏得了時間，減少了感染和死亡。這樣的成績得到了各國科學家和醫學專家的認可。」

明報記者

（抗疫新階段）

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