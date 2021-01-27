自貿升級 新西蘭大幅放寬中資審查

審查門檻5600萬上調至11億

中國官媒「新華視點」及中新社報道，根據新協定，中國政府投資者倘對新西蘭的投資不超過1億紐元（約5.55億港元）、非政府投資者的投資不超過2億紐元（約11.1億港元），則毋須審查；此前投資紐國的審查門檻是1000萬紐元（約5610萬港元）。紐方還將中國公民申請量較大的漢語教師和中文導遊赴紐就業配額，由原有的150名和100名，分別增至300名和200名。

紐木材紙品出口中國 99％免關稅

另外，中國將在「區域全面經濟伙伴協定」（RCEP）的基礎上，對紐國進一步擴大航空、教育、金融、養老和客運等領域開放。路透社引述歐康納聲明稱，新協議將使紐國出口中國的木材和紙品，99%可獲免關稅待遇，乳製品亦維持零關稅待遇。

中紐自貿協定2008年簽署實施，是中國與發達國達成的首個自貿協定，內容包括紐國對中國進口商品實施零關稅，中國則對從紐國97%的商品實施零關稅。目前中國是新西蘭最大貿易伙伴。中國外交部昨稱，對中紐簽署升級議定書感高興。