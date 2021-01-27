印媒：當局永久禁59中國App 包括TikTok微信百度

《印度時報》和路透社報道，印度政府去年實施禁令時，曾給予上述59個應用程式機會，讓涉事公司解釋其在遵守私隱和安全要求方面的立場，以及回答一系列問題。印度網媒Livemint引述知情人士指出：「（印度）政府對這些公司的回應或解釋並不滿意，因此對這59款應用程式的禁令將是永久性的。」TikTok一名代表對印度《經濟時報》稱，該公司正評估該項通知，將在適當情况下回應。

印度去年9月另禁118款中國手機App，包括騰訊旗下熱門遊戲「絕地求生」（PUBG）。中國外交部和中國駐印度大使館當時曾批評印方以維護國家安全為藉口，禁用擁有中國背景的手機App，「中方對此堅決反對」。

中印軍方同意推動前線脫離接觸

中印軍隊去年6月在邊境爆發互有傷亡的衝突，以及印度國內掀起反華情緒後，印度加大限制中國科企；兩軍據報上周亦再次發生「小規模對峙」。中印周日（24日）舉行第九輪軍長級會談，中國國防部前晚表示，雙方同意盡早推動一線部隊「脫離接觸」。中印兩軍的聯合新聞稿稱，雙方同意繼續採取有效措施，確保一線部隊保持克制，穩控西段邊境實控線地區的局勢，並盡快舉行第十輪軍長級會談。