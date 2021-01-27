「維園客」訂單寥寥 廣州花農收入減百萬

明報記者

廣州花卉行業協會副會長陳宗翔在廣州嶺南花卉市場經營花行，佔4個舖位。他上周接受本報訪問稱，他往年每年向十多個「維園客」（維園花檔）供貨，每個客戶入貨10萬至20萬元（人民幣，下同）鮮花，但好景不再，「今年剩兩三個找我（買花），入貨量打對折（五折）都不止」。按此推算，陳先生今年供港年宵花收入或會減少100多萬元，約為往年的十分之一。

早前香港政府一度要求取消年宵市場，陳宗翔稱曾問過客戶，年宵花市取消將怎麼辦，對方說「走鬼得唔得」，表示始終要維護一些熟客（生意）。陳宗翔表示，「維園唔應該無年宵市場，而是政府應該控制好疫情」，但他對香港很快控制疫情「無信心」。

無法來港促銷 港商難北上落單

農曆新年臨近，內地加強防範疫情措施。陳宗翔提到，就在上周，當地有關部門突然通知運花的跨境司機做新冠檢測，並要求貨車到指定地點封車及消毒，同時要在取得通行證件後按指定路線直接駛往香港。由於防疫手續增多、流程繁瑣，當地有剛接到桃花訂單的花農無所適從。

賣花26年，陳宗翔說自己起初是進口香港鮮花到內地銷售，2003年起反向對港出口，現時對港生意佔其總業務兩三成，主打產品包括「紅掌」、「天堂鳥」等，供應予花墟多家大小花舖：「平時每日6部中港牌車出入香港不停，最早凌晨1時從廣州開出，早上7時就到花墟。」

陳宗翔又表示，香港2019年爆發反修例運動後，因會議、婚慶、開張活動及酒店入住等減少，鮮花需求下降，生意已經變差，而疫情是「雪上加霜」，粵港兩地往返所需的隔離措施嚴重影響生意，他無法來港促銷推廣，港商也難返內地下訂單，指一年來其花行的香港生意額下跌一半。

「人流受限制，商貿肯定就有限制。」陳宗翔說，「老實講，花不是生活必需品，俗話說錦上添花，現在沒有『錦』了，仲添咩花。」

年桔港訂單大減 公司轉內銷

一周多前，在深圳白芒村附近，多家對港出口年花的花木盆景批發商亦感彷徨。一家園林公司的汪姓經理表示，往年臨近新年期間，公司每天兩貨車、每車幾千盆年桔運到香港；惟疫情關係，今年其年桔、大花蕙蘭等未接到香港訂單，估計也無香港客戶能來取貨，只能主打本地銷售。另一家批發商的員工透露，向維園年宵客戶供應年桔已有十多年，今年在元旦前已出貨，但只賣了3000多棵，比往年少很多。