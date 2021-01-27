與奧委會主席通話 習：北京冬奧如期辦

第24屆冬奧會將於2022年2月在北京舉行。新華社報道，習近平在通話中指出，中國率先控制住國內疫情並實現經濟復蘇，為北京冬奧舉辦創造有利條件，「我們嚴格落實防控措施，克服疫情影響，積極推動各項籌辦工作穩步向前」。他又說，北京冬奧會場館和基礎設施建設目前「取得階段性成果」，賽事組織工作「有序開展」。習近平本月18及19日曾到北京及河北張家口考察冬奧會、冬殘奧會籌辦工作。

巴赫表示，國際奧委會支持中方「綠色、共享、開放、廉潔」的冬奧會理念，願共同努力確保北京冬奧成功精彩安全。

內地增69確診 2涉北京

澎湃新聞報道，內地周一（25日）新增本土病例69宗，其中黑龍江綏化33宗、哈爾濱20宗，北京大興區亦有2宗；另外吉林通化通報，周一新增一宗死亡病例，死者87歲，發病前曾與無症狀感染者密切接觸，由於有心臟疾病及病毒感染等情况，當日出現快速心率失常、血壓下降，呼吸心跳驟停。目前北京大興區天宮院街道道融匯社區為高風險區，中風險地區則有順義區趙全營鎮聯莊村、北石槽鎮北石槽村。