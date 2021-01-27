白宮：對華「戰略忍耐」 將與盟友商議 崔天凱：有耐心並不夠 外交部籲汲取特朗普教訓

中國駐美大使崔天凱昨晚接受央視訪問時回應稱，有耐心是好事，希望美方能好好回顧反思，找到目前癥結所在；他表示，只是有耐心並不足夠，還要有理性和誠意。他又認為，普薩基將中美關係定義為戰略競爭關係、對中國內外政策的判斷並不準確，希望美方利用耐心，客觀認識中國、當今世界和中美關係。

普薩基：科技是兩國競爭核心

普薩基周一（25日）在每日簡報會上回應記者提出的涉華問題，她批評中國過去幾年變得更加專制，國際上愈趨獨斷，挑戰美國的安全和價值觀，美國需有新方法應對。她表示，新政府會以「戰略忍耐」處理美中關係，白宮將與未來幾周內和兩黨國會、國際盟友與伙伴共同商議；又稱科技是中美競爭的核心，「我們需要更好地防範，這必須包括讓中國對其不公平和非法的做法負責，並確保美國技術不會被用於中國的軍事建設」。

商務部長提名人：積極應對中國不公行為

另路透社報道，美國商務部長提名人選雷蒙多（Gina Raimondo）昨（26日）出席參議院聽證會時，承諾採取「積極」行動應對中國的不公平貿易行為。

奧巴馬「戰略忍耐」被斥致朝鮮坐大

「戰略忍耐」（Strategic Patience）由美國前總統克林頓的副國務卿塔爾博特（Strobe Talbott）於1997年首次提出，當時指美國對俄羅斯的外交政策，即不急於處理眼前的危機和事變。奧巴馬政府亦採取「戰略忍耐」應對朝核問題，希望透過制裁及外交孤立，令朝鮮有意走向談判桌，不過美國國會調查局2014年曾指出，「戰略忍耐」令朝鮮持續增強核導能力。美國《外交政策》也曾稱，奧巴馬的「戰略忍耐」政策無異於戰略失誤。

中國外交部發言人趙立堅昨表示，特朗普政府過去幾年犯下「方向性錯誤」，將中國視為戰略競爭對手，導致中美關係出現「自建交以來從未有過的異常嚴峻局面」；希望美國新一屆政府能夠汲取教訓，客觀理性看待中國和中美關係，採取積極建設性的對話政策，聚焦合作、管控分歧，推動兩國重回健康穩定發展的正軌。

分析：拜登重安內 不急推對華政策

中通社引述中國社會科學院榮譽學部委員、美國研究所研究員陶文釗表示，拜登新政府上任百日內工作重點將是抗疫、應對氣候變化、種族問題等，還未到就中美關係提出具體政策的時候。他認為今次的對華表態並不意外，美國「全面的戰略和更系統的方法」還有待觀察。普薩基昨被問及對於印太事務協調官坎貝爾早前提及的「穩定競爭」有何具體內容，她亦回應暫時未能在對華策略上提供任何細節。

陶文釗指出，中方亦提出過類似主張，例如外長王毅半年前曾說，中美可以一起擬定「合作、對話和管控」3份清單，雙方可商討哪些領域分歧較大、需要管控。陶又認為拜登政府希望聯合盟友，但成功可能性很小，因美國感受到中國崛起帶來的挑戰，盟國並無深刻感受，反而可能更重視來自俄羅斯等國的威脅。

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