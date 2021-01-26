印軍：中印「小規模對峙」 環時：假新聞 周日軍長級會談前夕發生 中國官方暫未表態

《今日印度》昨（25日）援引消息人士報道，一支解放軍巡邏隊上周五（22日）試圖越過印度領土，遭印軍阻攔，引發雙方暴力衝突。

有政府消息人士稱，事件造成4名印度軍人以及至少20名解放軍士兵受傷。報道稱，盡管錫金北部天氣惡劣，印軍仍「成功擊退解放軍」，目前衝突地點氣氛緊張但局勢穩定。

印媒稱釀解放軍20傷

而據法新社和美國財經新聞網站CNBC報道，印度軍方發布一則簡短聲明試圖淡化衝突，稱兩軍是在20日發生「小規模對峙」，當地指揮官已依照既定協議解決事件。聲明並要求「媒體不要渲染或誇大不實報道。」

印度軍方發聲明 圖淡化衝突

與此同時，第八輪軍長級會談時隔兩個月後，中印上周日（24日）舉行第九輪軍長級會談，以緩解邊境緊張局勢。據印媒報道，會談持續了超過15個小時，於周一淩晨2時30分左右結束。

據《印度時報》報道，此前印度軍方高官表示，雙方暫時無法就撤軍細節達成共識。

在此次會談舉行前一天，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）接受印度「TimesNow」電視台採訪時表示，「除非中方率先撤軍，否則印度不會減少在邊境地區部署的軍力。」

外交部僅證中印軍長級會談

中國官方暫未對前述衝突事件表態。外交部發言人趙立堅昨天僅在記者會上證實，中印舉行了新一輪軍長級會談，稱雙方根據約定會盡快發布有關消息。

官媒《環球時報》總編胡錫進在微博發帖稱，據其了解，印媒報道「基本是假的」，解放軍前線的巡邏日誌沒有相關記錄。胡錫進表示，近日中印軍隊高層關注焦點是第九輪軍長級會談而非新的邊境衝突，強調「雙方肯定沒有發生印媒所說的那種規模的衝突，兩國前沿部隊時有小摩擦，但如果有出現傷亡的摩擦，不可能在中方的巡邏日誌上都沒有反映。」

胡鍚進反諷印媒「做夢」

胡鍚進又說，印媒編造新聞「很出圈」（離譜），質疑印、中士兵受傷數字差距，反諷稱印媒「做夢」。

資料顯示，中印邊境駐軍於去年5月、6月及9月多次爆發肢體衝突。5月的衝突亦發生在此次據稱的事發地錫金北部，當時有上百人規模的對峙，雙方共11名士兵受傷。6月在印度拉達克（Ladakh）東部地區加勒萬河谷附近，中印兩軍再爆衝突，導致印方20人死亡，中方沒有公布解放軍傷亡人數。

在多次衝突後，中印分別向邊境增派駐軍。目前，中印在拉達克東部合計部署了近10萬兵力。