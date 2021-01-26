傳媒人王箐豐公開信：去年8月起遭國安查

評論分析內地政經 不時刊港媒

王箐豐是「90後」，四川人。中國人民大學畢業，曾競選2011年北京海淀區的人大代表而被朋友稱為「王代表」。公開資料顯示，王曾在財新傳媒擔任記者，2015年入職阿里巴巴。王曾開設個人微信公眾號「元淦恭說」，並不時以筆名「元淦恭」撰寫分析內地政經議題的評論刊載於香港傳媒。

在信中，王箐豐表示「已別無選擇」。他在信中憶述，2020年8月8日上午，浙江省國安廳、杭州國安局闖入其家中，把他帶往審訊，「渡過了6天艱難的審查時間」。隨後，他又多次被帶往審查談話，有關當局要求他「供述和境外勢力的聯繫，並且說泄露了和National Security（國家安全）有關的情報」。

「遭要求供述境外勢力聯繫」

王：從不掌握任何國家秘密

王在信中表示只是一介草民，從來不掌握任何國家秘密和情報。然而，有關當局還是長時間審查他，並認定他「對抗調查，拒不交代」。為此在巨大的精神壓力下渡過了整整5個月。

王箐豐稱，上周四（21日），國安部門向他發出最後通牒，警告他再不交代清楚問題，就要被拘傳、指定監視居住，最後更可能被審訊判監，有關人員還威脅稱：「對於那些吃GCD（共產黨）政策好處的飯，又要砸GCD的鍋的人，我們把你飯碗砸掉還是很容易的」。

對於浙江省及杭州市國安部門的騷擾，王箐豐決定把事情公開，「如果橫也是死，豎也是死，那不如轟轟烈烈地死！我受夠了，我不配合！」

明報記者