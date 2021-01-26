連續3天少於20宗 河北分區復市 石家莊6縣區列高風險 張伯禮料新增個案月底清零

據河北省衛健委通報數據顯示，24日河北新增11宗本地新冠確診病例，其中石家莊市7宗，邢台市4宗，無新增死亡、疑似病例，新治癒出院42宗，新增無症狀感染者2宗。在23日和22日，河北本地新增確診病例分別為19宗和15宗。

河北本土病例 石家莊7宗邢台4宗

自1月15日便抵達河北支援抗疫的張伯禮接受「中國之聲」採訪時表示，「每天新發現的確診患者和無症狀感染者愈來愈少，形勢愈來愈好。如果再樂觀一點，到春節前疫情基本就得到控制了，我估計（轉捩點）在月底。」張伯禮稱，所謂拐點是指新增確診患者和疑似患者為零，但就石家莊疫情而言，也許清零時間還要更早一些。而因為季節影響，不排除清零後可能又出現一例的散發個案。

石家莊市疫情防控指揮部日前發布通告稱，經專家評估論證，自1月23日起對石家莊市和各縣市區實施分區分級管控。其中石家莊市繼續實行嚴格管控，車輛按現行辦法管理，嚴格控制人員跨市域流動，有效防止疫情擴散。石家莊所轄藁城區，新樂市仍為高風險區域，及參照高峰期按區管理的正定縣、裕華區、高新區、長安區仍執行現行管控措施。

晉州市、靈壽縣等8個縣，以及井陘礦區、迴圈化工園區被定為低風險區，有序恢復正常生產生活，有效管控人員流動和聚集，原則上不跨區域流動。

低風險區8縣復產 不跨區流動

另據河北省衛健委網站昨日公布消息顯示，即日起石家莊平山縣訪駕村被調整為中風險地區，橋西區平安小區、裕華區天海譽天下小區、高新區主語城小區、無極縣東北遠村、西郊莊村等調整為低風險地區。

河北省長許勤分別在24日下午和25日凌晨主持召開石家莊市疫情防控指揮部會議，會議強調，要嚴格隔離點規範管理，要做好隔離人員解除隔離準備工作，精準落實分區分級管控要求，完善不同區域差異化防控工作方案，從嚴從實管控中高風險地區，有序恢復低風險地區生產生活秩序，列出清單、明確時序，切實做好群眾生活保障，有序有效復工複產、復商復市。

據河北衛健委最新消息，截至1月24日，河北省現有本地確診病例805宗，境外輸入確診病例1宗，累計治癒出院病例481宗（含境外輸入35宗），累計死亡病例7宗，累計報告本地確診病例1258宗、境外輸入病例36宗。尚在醫學觀察的本地無症狀感染者93宗。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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