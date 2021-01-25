封城禁足一周 通化斷糧斷藥 居民網上求助 副市長致歉

自本月18日便已進入居家隔離狀態的通化市東昌區童先生接受本報採訪時表示，得知封城的消息時，距防疫人員上門貼封條不足3小時，而當時已是夜深無法外出採購，便通過網絡訂購一批食物，但到昨日仍未送到。他稱，當地疫情防控指揮部要求市民至少封閉3日作全民檢測，但後續核酸結果顯示疫情發展並不樂觀。

面臨斷菜 種菜根盼「有葉吃」

國家衛健委昨日通報數據顯示，周六（23日）內地新增確診病例80宗，其中本土病例65宗。疫情頗為嚴重的吉林省新增12宗，通化市新增2宗，通化同時發現無症狀感染者（隱形患者）19宗，截至23日通化市本次輸入疫情已全市累計報告確診病例140宗，無症狀感染者100宗。

面對家中僅剩半棵白菜和半根紅蘿蔔，童先生不知道還要堅持多久，他切下白菜根和紅蘿蔔蒂，放在清水中，希望能生出一些葉子。

童先生說，「一來是找事幹，其次也想萬一真的斷了菜，新發的葉子也還能吃一餐。」

物資久未送達 兩童一蘋果分3日吃

童先生的遭遇並非個別例子。眾多市民將自身遭遇發上網絡希望引起官方關注。有通化市民稱，因下單的物資久未送達，導致家中兩個小孩分3日分吃一個蘋果。有網民稱孩子奶粉即將告罄。第一財經報道，稱有通化市民的爺爺是慢性病患者，需要日常服用高血壓、糖尿病、腎病類藥物，但截至昨日家中藥物僅夠維持10日。另有需要購藥的市民雖然能夠搶到腎病類藥物，卻因藥店不設送貨，而社區服務人員卻無暇代取藥物。

副市長：已組織人手送必需品

為危急病人開綠色通道

有網民在微博發帖稱，由於通化市面臨的防疫壓力巨大，導致人手匱乏。她表示，目前通化市所有公職人員已全部在防疫一線，就連學校的教師亦被全數抽調上防疫前線。通化副市長蔣海燕昨日在疫情防控發布會上對生活物資配送不及時問題致歉，稱已組織機關幹部、社區工作者、義工全力配送蔬菜水果、糧油副食、藥品等日常生活必需品。她說，會同時保障急危重症患者就醫需求，對突發疾病患者開通快捷的「綠色通道」，保證及時救治。她表示，相關部門正採取更加有效、更加精準的措施，盡最大努力保障基本生活需求。

吉林省昨發布消息，稱為減少疫情防控期間非必要的人員聚集，遏制疫情傳播，將在全省範圍內暫時關停歌舞廳、棋牌室、網吧、洗浴、酒吧等公眾娛樂休閒場所，和博物館、圖書館、體育館、社區文化活動中心等公共文化場所，同時禁止舉辦文藝演出、燈會、廟會等聚集活動。

（綜合報道）

（抗疫新階段）