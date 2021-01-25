美促停止對台施壓 北京派15戰機繞台

中央社報道，台國防部表示，解放軍上周六（23日）派出1架運8反潛機、8架轟6K、4架殲16共13架戰機闖入進犯台灣西南防空識別區（ADIZ）；台方同時發布殲16戰機的同型機照片。

台外交部：謝拜登政府重視台海

美國國務院上周六（23日）發聲明表示，注意到中國大陸不斷企圖恐嚇包括台灣在內的鄰邦，重申將繼續支持和平解決兩岸議題，以符合在台灣人民的期望與最大利益；美國也將恪守「美中三個聯合公報」、《台灣關係法》及「六項保證」所述的長期承諾，亦會繼續協助台灣維持足夠的自衛能力。台外交部昨表示，感謝拜登政府在上任之初，就展現支持及對台灣國防安全、台海和平穩定的高度重視。

美國國務院發聲明後不久，台國防部昨日傍晚表示，解放軍昨派遣2架運8反潛機、2架蘇30、4架殲16、6架殲10、1架運8技偵機，共15架戰機闖入台灣西南空域，台空軍派兵應對、廣播驅離及以防空道彈追蹤監控。

對於在台海周邊的軍事行動，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉此前曾表示，中國軍隊戰備巡航「完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動」，強調戰區部隊「有決心、有能力挫敗一切台獨分裂活動」，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅維護台海地區和平穩定。