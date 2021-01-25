粵人大開幕 省長：增五大都市圈集聚 稱力推灣區建設 學者：需融和發展避免競爭

馬興瑞在報告中回顧廣東「十三五」時期經濟發展，並提出「十四五」時期的發展目標和重點任務。報告稱，「十四五」時期廣東經濟社會發展的主要目標，包括經濟發展邁上新台階，創新強省建設取得新突破，現代產業競爭力贏得新優勢，改革開放再出發邁上新高度，發展平衡性協調性實現新跨越，生態文明建設邁入新境界，文化強省建設邁出新步伐，幸福廣東建設取得新成效，現代化治理能力達到新水平，統籌發展和安全實現新提升。

其中，報告在推進改革開放方面提出，要舉全省之力推進粵港澳大灣區和深圳先行示範區建設，推動廣州、深圳「雙城」聯動，充分激發「雙區」建設的整體、集聚、協同、戰略以及輻射引領效應。

推動粵港澳銜接 建「數碼灣區」

對於推進大灣區建設，報告強調要推動粵港澳三地規則銜接、機制對接，全面準確貫徹「一國兩制」方針，具體任務包括深入實施「灣區通」工程，促進各類要素高效便捷流動，建設「數字（碼）灣區」，提高市場一體化水平等。

報告表示，要實施擴大內需戰略，充分釋放消費潛力，着力保就業穩收入促消費，堅持擴大消費同改善人民生活品質相結合，有序取消一些行政性限制消費購買規定；支持廣州、深圳建設國際消費中心城市，佈局一批區域消費中心城市，推動建設具有地方特色的市內免稅店，引導境外消費回流。

報告還提出更大力度統籌區域協調發展，包括大力推進以人為核心的新型城鎮化。要求廣州、深圳、珠江口西岸、汕潮揭、湛茂等五大現代化都市圈增強集聚功能，引導常住人口向中心城市、城市群和城鎮有序轉移，以常住人口為基準合理配置教育、醫療等公共服務資源。

南方都市報：城鄉發展不均最大短板

《南方都市報》報道稱，城鄉區域發展不平衡不協調，目前仍是廣東高質量發展的「最大短板」，廣東五大都市圈各城市經濟實力與資源稟賦差異較大，「都市圈」的提出或為打破行政壁壘、實現各市協調發展的契機。

報道又引述廣東省委黨校原副校長、教授陳鴻宇稱，需要賦予「都市圈」更大統籌權限，「能統快統」，實現都市圈內資源優化配置。他提出，可給予體制機制、立法、政策支撐，各城市主要黨政領導組建都市圈發展規劃領導小組，成立都市圈辦等協調機構。對於分屬各市的權力也要應分盡分，充分調動積極性，鼓勵都市圈內多個城市聯動。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676