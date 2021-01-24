強調武漢疫後經濟「逆風翻盤」 封城周年 官媒冷待民紀念

湖北統計局料武漢經濟續向好

中新社報道稱，從去年第一季度GDP「下滑四成」，二季度「單季打平」，三季度「強勢轉正」，經濟總量重回中國城市前十強，四季度「決戰衝刺」；一年後，武漢實現疫後經濟「逆風翻盤」。報道引用東風本田、聯想武漢產業園的生產數據，表示近年來武漢調整產業結構、發展新產業，令經濟面對疫情韌性變強。

報道還指出，疫後武漢更加大吸引投資力度，國家政策亦不斷傾斜，去年11月阿里巴巴華中總部項目落戶，12月長江沿岸鐵路集團掛牌成立。去年前三季度，武漢招商引資到位資金7317.8億元人民幣，同比增長4.5%。湖北省統計局副局長葉青分析，綜觀武漢去年全年經濟運行情况，從觸底到反彈，主要指標降幅不斷收窄、轉正，整體上呈現出「V」字形走勢。他認為，隨着一系列新項目、新投資的效能顯現，以及當地在疫情防控上積累的經驗，預計2021年前兩個季度，武漢經濟還將持續向好。

新京報：秉持抗疫精神方不負武漢

《新京報》昨日發表社論稱，繼續秉持抗疫精神，取得疫情防控的最終勝利，方能不負武漢、湖北甚至整個中國此前為「戰疫」做出的犧牲。社論指出，武漢是國內首個處於疫情風暴眼的城市，去年1月23日10時，武漢千萬級人口瞬時按下「暫停鍵」，空曠的大街上沒有了往日的車水馬龍，正常生產生活秩序不得不暫時中斷。「正是英雄的武漢人民做出的巨大犧牲，武漢才會在1個多月時間內扭轉了局面……回顧過去一年不免感慨萬千，就眼下而言，接續這股抗疫精神，方能不負武漢、湖北甚至整個中國此前為抗疫做出的犧牲。」

官媒如新華社、《人民日報》、央視昨日則對封城一周年保持低調，惟新華社22日報道紀錄片《武漢日夜》上映消息，介紹創作過程及花絮，呈現「正能量」。不少網民則在微博等社交平台上各自回憶，有的貼出一年前的媒體報道及照片，講述封城時自己的經歷。

（抗疫新階段）