駐京周記：記者禁開自媒體 封死突破路

上周二，新聞出版署發布的《關於開展2020年度新聞記者證核驗工作的通知》，要求各新聞單位於2021年1月20日至3月19日，對新聞記者持證情况開展年度核驗，並將重點核驗「擅自以記者職務身分開設微博、微信等自媒體、擅自發布職務行為信息等問題」。雖然新聞出版署沒有在通知中點明「擅自」開設自媒體或「擅自」發布職務行為等信息，究竟如何界定和處罰，但通知中將之與記者有償服務、兼職取酬、新聞敲詐、編造傳播虛假新聞等問題並列為必須「遵規守法情况」，可見問題的嚴重。

記者證核驗 重點查擅開自媒體

記者開自媒體完全是被時代環境所迫。20年前的互聯網時代，如日中天的媒體希望能夠藉互聯網東風擴展自身影響力，通過無償轉發新聞的方式希望能夠將讀者引向自己的媒體。卻不料隨着社會閱讀方式和獲取信息方式的改變，作為曾經市場化的內地媒體，也逐漸缺乏了鋒芒；加上當局加強管控，媒體已日益以官方馬首是瞻。

一些仍然抱有理想的記者，唯有通過開設自媒體，將自己獲得卻不為媒體採用的信息，整理發布在自媒體帳號上。在全民記者的碎片化信息時代，這本應該被視為媒體機構有效和專業的信息補充；如今連記者開設自媒體也被廣電總局禁止，其對行業生態的影響恐怕也會慢慢彰顯。

明報記者 鄭海龍