廣東上海政協開幕 同提港澳委員作用

疫情影響 部分港政協委員缺席

金羊網報道，會議上午9時開幕，會議應出席委員796人，實到688人，符合政協章程規定人數。中新社稱，受新冠疫情影響，部分港籍政協委員不能參加本屆兩會，大會在「數字政協」平台直播開幕，方便港籍政協委員收看。報名參加廣東兩會的記者不能現場採訪，要以視像訪問。

王榮在報告中指出，今年是「十四五」的開局起步之年，要堅持圍繞加快「雙區」建設凝心聚力。廣州市廣播電視台花城FM報道，王榮稱，要注重發揮政協系統整體效能，牽頭組織相關地市政協和廣大委員圍繞加快大灣區世界級城市群建設、支持深圳綜合改革試點等任務，選擇議題開展聯合調研、聯動協商，就「數字灣區」建設、河套深港科技創新合作區建設等課題建睿智之言、獻務實之策。

王榮又說，要發揮港澳委員雙重積極作用，引導港澳同胞不斷增強對祖國的向心力和「一國兩制」的認同感，圍繞實施「灣區通」工程、提升市場一體化水平、支持港澳青年創新創業、加強粵港澳人文合作交流等議題提案、反映社情民意。

上海政協亦在昨日上午召開大會，雖受疫情影響，但仍有27名港澳委員赴會，部分港澳委員昨晨會前在世博中心合影，表達為香港、為上海戰疫「加油鼓勁」 的心願。界面新聞報道，上海政協主席董雲虎在工作報告中表示，市政協有效宣傳澳門「一國兩制」成功實踐，鼓勵和支持港區政協委員廣泛聯繫各界民眾，堅定支持制定港區國家安全法，為香港維護國家安全、推進「一國兩制」行穩致遠凝心聚力。