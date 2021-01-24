美新任防長：續守諾支持台自我防衛

台：陸13戰機闖空域

中央社報道，對於美國應否維持足以阻止北京對入侵台灣造成既成事實的能力，奧斯汀雖不願回答假設性問題，但稱防長職責是向總統提出可靠選項，以確保能保護自身利益並自我捍衛，而美國的利益之一是保護台灣。

奧斯汀強調，將繼續支持和平解決兩岸議題，以符合台灣人民期望與最大利益，且確保美國履行承諾，協助台灣維持足夠的自我防衛能力，這將能增強台海兩岸與區域穩定。他同時指出，將透過發展新概念與能力強化和平與穩定，以加強美國在區域的威嚇力。奧斯汀表示，戰略上他會將重點擺在亞洲，特別是中國，警告中國是美國未來最重大挑戰。對於中國正全力建造強大軍事力量以超越美國，他直言「絕不容許發生」。