美媒：楊潔篪擬訪美鋪路習拜會 華使館稱與事實不符 美專家料對話先低層展開

知情人士稱美方「不着急」

《華爾街日報》上周五（22日）引述消息稱，在中國國家主席習近平去年11月25日祝賀拜登當選後不久，北京方面從上月開始提出派遣楊潔篪前往華盛頓的想法。中方計劃讓楊潔篪向華府傳遞一個不同於其在美國前總統特朗普政府時期傳達的訊息，當時華盛頓的首要任務是貿易問題，現在拜登主要關注氣候變化和新冠疫情，楊潔篪也打算側重這些議題，並促成拜登與習近平的首次會晤。中國官員已透過秘密渠道提議舉行這次會晤，但尚未向白宮剛成立的拜登國家安全團隊和其他政府機構提出正式請求。

報道指出，中方擬建議雙方按世界衛生組織（WHO）制定的指導方針，就疫苗證書規格展開合作，以驗證免疫證明，希望藉此為出示上述證明的人員在兩國之間往來提供便利。北京還希望雙方能討論在發展中國家聯合分發疫苗的問題。

報道又稱，目前白宮並沒意願立即與中國高官會面，知情人士稱美方「不着急」。中方亦考慮到兩國目前分歧嚴重，及擔心會面提議遭拒，對於與拜登政府打交道持審慎態度。曾任美國財政部駐華代表的布魯金斯研究所（Brookings Institution）中國事務專家杜大偉（David Dollar）預計，美中之間的對話會先從一個低於楊潔篪與美國國務卿布林肯（Antony John Blinken）的層級展開，且將耗費今年大部分時間才能讓兩國領袖會晤一事明朗化。

駐美使館否認崔天凱寫信提出

中國駐美大使館網站上周六（23日）發出發言人「就美媒涉中美高層往來不實報道答記者問」，指出上述報道與事實不符，中方未寫過此類信件，希望有關媒體尊重事實，以客觀、負責任的態度報道中美關係。發言人強調：「一個好的中美關係，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待。希望美方與中方相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。」

美參議員促查崔天凱是否涉華制裁

另據中央社報道，中國上周三（20日）宣布制裁美國前國務卿蓬佩奧等28名特朗普政府高官，共和黨籍參議員科頓（Tom Cotton）上周五在參院會議中表示，拜登應調查崔天凱是否涉及制裁行動，若有就應為試圖推翻美國外交政策的過分作為，立即驅逐。

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