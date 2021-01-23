官方智庫籲放寬美企經營 換鬆綁華為TikTok

這份題為「拜登時代的中國與美國：趨勢與應對」的報告稱，拜登政府或將對中美關係利好，表現在其對華政策趨於理性、兩國貿易談判有望重啟、多邊合作領域擴寬、人文交流預期恢復，但同時指出美國從前總統奧巴馬時期，就開始形成的對華遏制戰略並不會改變，拜登的對華政策很可能延續在經貿、科技及軍事上的強硬態度，而且更注重在意識形態上利用人權問題加強滲透。

籲建中美歐三方協調機制

報告提出12項建議，包括中美適時恢復及創建雙邊高層次多渠道對話交流機制，中美歐建立三方對話協調機制並盡早召開全球疫苗峰會，中美積極考慮加入跨太平洋伙伴全面及進步協定（CPTPP）、邀請美國加入區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP），兩國取消單邊貿易關稅、完成第一階段經貿協議執行並開啟第二階段經貿協議談判。

在互相放寬企業准入及市場競爭限制方面，報告表示，中方可以開設試點、部分開放、加強網絡監管等方式，逐步有限度地在中國大陸開放Google、Twitter、facebook等美企，甚至解除美方對中國海外高科技公司不斷增加的打壓。