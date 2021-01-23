出使英國11年破紀錄 劉曉明臨別盼中英深化合作

讚英起與華合作引領作用

英中貿易協會周三為劉曉明舉辦告別座談會，劉曉明在大使館透過視像與英國工商界話別。劉曉明表示，使英11年，共同見證和推動中英互利合作引領新方向，2015年國家主席習近平對英國作「超級國事訪問」，開啟中英關係「黃金時代」，指明兩國關係和務實合作大方向。他讚揚中英合作開風氣之先，在中國與西方國家多個領域合作中發揮引領作用，特別提到英國在西方大國中第一個加入亞投行並向亞投行專門基金注資、第一個設立人民幣結算中心、第一個發行人民幣主權債券、第一個任命「一帶一路」特使，第一個簽署《「一帶一路」融資指導原則》。

屢批英政 反駁禁華為5G再教育營

劉曉明稱，未來中英合作潛力巨大、前景廣闊，對此充滿信心。他提出3點期許，一是胸懷大局、互尊互信，雙方應着眼大局和長遠，視彼此發展為機遇而非挑戰甚至威脅，始終尊重彼此核心利益和重大關切；二是把握大勢、堅定信心，要對經濟全球化大趨勢、中國開放發展前景、中英互利合作未來充滿信心，共同高舉自由貿易的旗幟，攜手構建開放型世界經濟；三是抓住機遇、深化合作，兩國應積極發揮優勢，推進雙方政策協調和戰略對接，深化雙方在貿易投資、基礎設施、金融、高新科技等領域合作。

65歲的劉曉明已超齡服務多年，47年的外交生涯曾在非洲、美洲、亞洲、歐洲6個國家常駐，2009年赴英之前還擔任過駐埃及大使和駐朝鮮大使。劉曉明任內多番批評英國政府政策，包括過度干預香港議題、5G禁用華為設備，並反駁新疆「再教育營」問題。去年7月1日《港區國安法》生效後，英國外交部傳召劉曉明表達深切關注，是1984年以來英外交部第二次就香港事務傳召中國大使。

衛報：鄭澤光接任 勢處理BNO問題

英國《衛報》上月底報道，鄭澤光將接替劉曉明，鄭上任後必須處理倫敦放寬香港英國國民（海外）護照（BNO）持有人移民、終止中英引渡協議等議題。中國官方尚未公布繼任人選。57歲的廣東普寧人鄭澤光與揭陽人劉曉明可算同鄉，鄭1986年從廣州華南師範大學英語系畢業後進入外交部工作，多年來負責對美事務，在外交部北美大洋洲司任職多年，當過司長，也曾於1994至1997年及2005至2008年兩度駐美，第二次是擔任駐美公使，2015年起擔任外交部副部長。