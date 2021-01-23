北京聞風：地方高官調整 顯高學歷技術型特徵 ／文：鍾鳴九

公開信息稱，朱芝松和金湘軍同為60後。朱芝松1989年在哈爾濱工業大學機械製造專業畢業，獲碩士學位，畢業後一直在上海航天系統工作，後曾任上海航天局局长、上海市閔行區委書記等職。金湘軍1990年畢業於成都科大，管理學博士，先後於四川和海南、廣西工作，2018年始調至天津。

多地60後官員履新

與上海和天津一樣，近期河北、安徽和北京等地亦有省市級黨委常委調整，且以跨省調動和央地交流方式為主。上月28日，雲南省委常委、統戰部部長張國華獲批擔任河北省委常委後，次日，就以河北省委常委，雄安新區黨工委書記、管委會主任的身分調研。60後的張國華長期在江蘇工作，2018年調任雲南省副省長。首任雄安新區黨工委書記、管委會主任的河北省委副書記陳剛，近日已調任中華全國總工會黨組書記。陳剛生於1965年，北京大學化學系博士。畢業後，長期在北京和貴州工作。

此外，去年末從寧夏黨委常委、政法委書記調任安徽省委常委、政法委書記的張韻聲，以及從國家市場監管總局調任的北京市委常委、統戰部部長孫梅君，均為60後，分別是法學博士和管理學博士。孫梅君也是近期調動的高官中鮮有的高學歷女性。

另外，院士副省長也在多省出現。2018年始，分別擔任遼寧省副省長的盧柯、吉林省副省長的安立佳，均是中科院院士。2019年擔任山東副省長的凌文則是中國工程院院士。3人同為60後，不僅身居高位，也成為專家型高官的代表人物。

開放後受高等教育 60後入閣主流

北京學者指出，今年是「十四五」開局之年，內外經濟環境複雜多變，各地急要高素質專業人才入閣，料60後幹部或是省部級官員的主流人選。這些幹部在中國改革開放後接受高等教育，學歷較高，且知識結構多元豐富，尤其在視野和思維上更加廣闊開放。同時，隨着近期中央政策推進落地，以及地方發展對接國家戰略的步伐加快，選用專家型、技術型幹部擔任地方要職，既是現實需要，也是長遠考量。

文：鍾鳴九