台桃園醫院群組再增兩確診 累計12人

中央社引述陳時中稱，昨日確診的90多歲男性，本月上旬因其他疾病住院，採檢結果為陰性；本月11日至14日間，由其中一名後來確診的護理師照護，本月15日出院後返家。因該護理師確診，老人被列為接觸者並居家隔離；21日老人因牙痛赴長庚醫院就醫，發現有發燒、肺浸潤症狀，由醫院採檢後收治住院隔離。

部分縣市政府籲勿赴桃園

陳時中稱，老人有3名女兒，入院期間由二女兒、三女兒在醫院照顧，而60多歲長女，在老人住院至出院返家期間負責煮食及送餐。老人被隔離後，她21日進行接觸者採檢，並在昨日確診，二女三女目前檢測則為陰性。

截至昨日，桃園醫院自1月10日出現兩宗確診本土個案後，在12日內已導致12人感染。針對桃園的疫情，澎湖縣日前開出第一槍，祭出「禁桃令」，呼籲民眾非必要勿至桃園；「鏡週刊」稱，隨後苗栗縣、雲林縣、連江縣等縣市也頒令跟進。

《聯合報》報道，桃園市長鄭文燦表示，防疫必須同心，桃園收治全台四分之一病患，是防疫第一線，醫護人員不叫苦，雖然壓力大、負擔重，但都堅守崗位，強調「桃園不是疫區、沒有封城，防疫會做到徹底」。

（抗疫新階段）