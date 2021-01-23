官方抗疫片《武漢日夜》上映 首日票房排47位

官方公開資料顯示，《武漢日夜》由曹金玲執導，30名攝影師集體拍攝，聚焦患者、家屬、醫護人員、志願者、社區居民等小人物抗疫故事，勾勒出中國抗疫群像。官方發布的宣傳片顯示，影片中有多個片段是由名人深入一線拍攝完成。例如片中田定遠護士安慰老年患者的鏡頭，是由范丞丞拍攝。此外，包括王源、易烊千璽和曾陷入輿論風波的肖戰等內地名人，分別用鏡頭攝錄各人故事：武漢紅十字會醫院護士長蘇潔，在工作的醫院痛哭送別染疫過世的父親；因媽媽感染，導致出生後因母體血液存在新冠抗體而不得不入住兒童醫院特護病房的女嬰「小企鵝」；依靠幼孫錄音堅強挺過危險期並康復的石長江。

內地報道：將出戰奧斯卡

雖然官方大力推介《武漢日夜》，並有大量明星通過社交媒體宣傳，但記者昨從內地票房平台貓眼App上查詢，該片在昨天首日上座率並不高，武漢125家影院上映1083場，上海310家影院上映1432場，北京201家影院上映1121場，僅在昨日票房排名第47，截至記者發稿，累計票房為512萬人民幣。另外，內地多家娛樂媒體報道稱，該片已報名角逐本年度奧斯卡最佳紀錄片獎，將與239部來自世界各地作品競爭。

程用文出任武漢代市長

在武漢封城一周年前夕，該市領導層也出現人事變動，據微信公眾號湖北發布顯示，武漢市人大常委會昨日通過表決，任命湖北省發改委主任程用文，為武漢市代市長。此前提出辭職的武漢市市長周先旺，獲市人大常委會接受辭職請求，並轉任被視為閒職的省政協黨組成員。

明報記者

（抗疫新階段）