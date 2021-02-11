疫襲中南海所在地 京兩區全民檢測 上海老城區6人確診 逾900居民酒店隔離

北京市衛健委昨日通報，周四新增3宗本土確診病例和1宗無症狀感染。3宗確診均來自大興區天宮院街道融匯社區。其中一名確診病例是某部委旗下報社職員，報社位於西城區的復興門路口旁，對面則是中國國家廣播電視總局、中央人民廣播電台等機構。東西城區是北京市中心的東西半部，涵蓋二環內所有地區。中南海、全國人大機關辦公樓等黨政重要機關，以及集中了國家級銀行總行和非銀行金融機構總部的金融街等，都在西城區轄內。

確診者曾在西城區活動

《新京報》報道，西城區及東城區政府昨日上午通過官方微博，先後宣布將進行區內全民檢測。西城區政府指出，本輪疫情發生以來，北京市其他區的確診病例活動軌迹涉及西城區。為此，西城區先前已組織4輪相關行業人員及確診病例活動軌迹所涉的相關人員進行核酸檢測，共有45萬餘人次接受檢測，結果均為陰性。兩區政府表示，考慮到近期外部輸入風險增大，為確保全區廣大居民、駐區單位工作人員生命安全和身體健康，區疫情防控小組決定於昨、今兩日組織區域內全員核酸檢測。

截至目前，大興區融匯社區仍為高風險地區，順義區石槽村、聯莊村為中風險。北京市委宣傳部稱，將對去年12月10日以來所有入境進京人員進行排查，開展血清抗體檢測。此外，自27日起自香港直航入境北京的旅客，必須持有港府認可醫療機構7日內有效核酸檢測結果證明。

上海當局：長期封閉不便居民

上海昨日通報21日共有6宗本土確診，均在黃浦區。該區福州路以南區域被劃為中風險，區政府緊急對當地居民進行轉移。澎湃新聞報道，該區屬老城區，區政府認為長時間封閉管理對居民相當不便，遂組織入住酒店，兩天共轉運906人。

上海市衛生健康委主任鄔驚雷表示，已排查密切接觸者234人、相關人員逾1.5萬人，均在檢測和觀察中。市防疫指揮部亦將黃浦區的中福世福匯大酒店列為中風險，酒店是其中3名確診者的工作地或暫住地。

上海此輪疫情是由當地兩間醫院主動篩查1份10人混檢的「可疑樣本」發現，最先發現的2名確診者均為醫院後勤人員。上海寶山區昨亦通報，在相關人員檢測結果中發現有可疑，已對開展實驗室覆核。中央社報道，昨日黃浦區人潮明顯減少，部分店家關門。兩處中風險地區的周邊，有多名穿著防護衣的警察站崗並拉上封鎖線。此外，昨日河北石家莊市新增8宗確診，全部在藁城區；黑龍江哈爾濱市也新增確診9宗。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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