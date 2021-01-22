華學者：帶路「十四五」轉向服務業 邀發達國參與

提高話語權 「支持我們的還是沿線伙伴多」

王義桅稱，過去6年的一帶一路倡議，使中國有了新的投資方向和合作重點，並藉此在規則和標準制定能力與話語權都有所提高。「比如這次抗疫，支持我們（中國）的還是一帶一路沿線的伙伴多。」他表示，「十四五」規劃的一帶一路，將聚焦可持續性融資、債務問題、綠色環保、廉潔理念等議題；建立技術標準「通用」、當地人掌握「通達」和與國際標準對接的「通約」；完善空間規劃佈局，更加強調早期收益和長遠收益的結合，強調為百姓提供就業和增加政府稅收等共贏。

「將以國內大循環為主，國內投資的主體也多元化，包括民營、國企、各種混合所有制。項目不光有大型基建、產業園區、還有數字絲綢之路。從重資產向輕資產轉化，從硬聯通到軟聯通，從大寫意到工筆畫更高質量標準建設，」王義桅說，同時邀請發達國家參與，打造更加開放包容共贏全球化的國際合作，去對冲外圍全球化、自由化風險。

英專家：不是只顧政治影響

英國智庫Chatham House專門研究中國的資深研究員Yu Jie指，中國近年強調透過本土投資及消費推動經濟，而不是透過出口，對一帶一路項目已轉而從商業可行性來衡量，而不是只顧擴展政治影響力。

（十三五透視2016-2020 一帶一路）