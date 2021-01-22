缺海外投資經驗 沿線基建屢受挫

美國華盛頓RWR諮詢公司（RWR Advisory Group）資料顯示，中國金融機構2013年以來，透過一帶一路發放貸款超過4,610億美元（約3.5萬億港元）。該機構在2018年的研究稱，中國於一帶一路沿線66國234項投資計劃未能順利展開，原因包括公眾反對，所在國因擔心國家安全、抗議中國勞工政策等。

66國234計劃未能順利展開

美國企業學院（American Enterprise Institute）數據指出，2018年下半年，中國在東南亞一帶一路的投資計劃僅剩12個項目、約39億美元（約305億港元），馬來西亞、巴基斯坦、緬甸、孟加拉及非洲塞拉利昂已喊停部分基建項目，泰國及越南已無中國基建項目。不過在去年10月，一波多折的中泰高鐵曼谷至呵叻段一期工程簽約建設，預計2025年完成。

中國一帶一路專家王義桅稱，一帶一路倡議提出之初，華企沒有從效益規劃出發或缺乏投資經驗，只側重與執政黨或政府溝通，缺乏對反對黨，甚至NGO（非政府組織）的溝通，導致後來出現問題。加之一些沿線國家國情複雜動盪，印度或歐美在內的國家，也擔心中國擴大影響力而深度介入。「要想富先修路。這是中國經濟發展的重要經驗，也是很多發展中國家都羨慕。」王義桅稱，中國將這些經驗傳授給一帶一路沿線國家，就是希望幫助其實現產業化，同時聚焦民生基建，基建互聯互通，經濟擺脫單一性和依附性。

境外借貸萎縮 專家：貿戰影響減資金外流

《金融時報》引述波士頓大學全球發展政策中心數據顯示，在2017年及以前，中國兩家政策銀行（國家開發銀行及中國進出口銀行）提供的貸款一直較世界銀行借出的貸款還多，但在2018及2019年卻急速萎縮。該中心主任Kevin Gallagher分析，自美中貿易戰以來，中方對一帶一路的策略有重大轉變，貿易戰觸發的不確定性令中國選擇保留美元資產，減少資金外流。

（十三五透視2016-2020 一帶一路）