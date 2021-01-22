被列制裁名單 美駐聯國大使臨別籲抗中挺台

中央社報道，克拉夫特卸任前發表對台聲明，錄製7分多鐘的影片，稱讚台灣是國際上一股良善力量，民主、經濟繁榮、慷慨且具人道關懷、對國際公共衛生盡責、不遺餘力鼓吹並捍衛人權，卻淪為中華人民共和國排擠、消音、壓迫的目標，遭國際組織及會議排除在外。她呼籲世界衛生組織、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）等接納台灣。

台美供應鏈小組下月對話

台灣外交部國際組織司長陳龍錦昨回應稱，克拉夫特懇切言詞讓台灣非常感動，最後一刻仍為台發聲，對此由衷感謝。克拉夫特原計劃上周訪台，但因美國務院臨時取消官員出訪而無法成行，改以視像與台灣總統蔡英文對話。北京連番批評克拉夫特的撐台言行，昨更將她列入制裁名單。

另外，去年11月舉行的台美經濟繁榮伙伴對話敲定7個工作小組，台灣經濟部昨稱，供應鏈小組暫定下月初展開對話。台經濟部長王美花18日曾表示，拜登的外交政策與前任總統特朗普大相徑庭，但也再三表示重視台灣，就當前氛圍來說，台美關係深化是必然，至於具體議題，在拜登上任後會再個別討論。