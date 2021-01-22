路透：世衛最快3月批國藥科興疫苗

【明報專訊】外媒報道，一份內部文件顯示，世界衛生組織（WHO）計劃在未來數周和數月之內批准西方和中國製造商生產的多款新冠疫苗，以期在較貧窮國家迅速推出。其中，國藥集團和科興公司的疫苗最快會在3月獲批。
路透社報道，根據一份新冠疫苗全球獲取機制（COVAX）的內部文件，世衛正在「加快」緊急授權審批。該文件援引了更新至本月7日的數據，並稱文件稱，由英國瑞典合資藥企阿斯利康（AstraZeneca）開發、印度Serum Institute生產的疫苗可能在本月或下月獲得世衛授權，韓國SK Bioscience生產的阿斯利康疫苗最早可在下月底獲批。
文件還顯示，世衛預計將在下月底批准美國藥企莫德納（Moderna）研發的新冠疫苗，最早將在5月或6月批准美國企業強生（Johnson & Johnson）開發的疫苗。
智利批准使用科興疫苗
Covax文件指出，世衛還在考慮可能快速批准兩種中國疫苗。國藥集團和科興公司已提交申請，世衛組織正在對其疫苗進行評估，最早可能在3月做出決定。國藥和科興並未回覆置評請求。
另據新華社報道，智利公共衛生研究院周三（20日）宣布，給予科興公司研發的新冠疫苗緊急使用許可。智利公共衛生研究院代院長加西亞當天在專家委員會投票結束後說，科興疫苗是一款安全和有效的疫苗。智利目前正與科興合作進行新冠疫苗三期臨牀試驗。