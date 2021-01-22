路透：世衛最快3月批國藥科興疫苗

路透社報道，根據一份新冠疫苗全球獲取機制（COVAX）的內部文件，世衛正在「加快」緊急授權審批。該文件援引了更新至本月7日的數據，並稱文件稱，由英國瑞典合資藥企阿斯利康（AstraZeneca）開發、印度Serum Institute生產的疫苗可能在本月或下月獲得世衛授權，韓國SK Bioscience生產的阿斯利康疫苗最早可在下月底獲批。

文件還顯示，世衛預計將在下月底批准美國藥企莫德納（Moderna）研發的新冠疫苗，最早將在5月或6月批准美國企業強生（Johnson & Johnson）開發的疫苗。

智利批准使用科興疫苗

Covax文件指出，世衛還在考慮可能快速批准兩種中國疫苗。國藥集團和科興公司已提交申請，世衛組織正在對其疫苗進行評估，最早可能在3月做出決定。國藥和科興並未回覆置評請求。

另據新華社報道，智利公共衛生研究院周三（20日）宣布，給予科興公司研發的新冠疫苗緊急使用許可。智利公共衛生研究院代院長加西亞當天在專家委員會投票結束後說，科興疫苗是一款安全和有效的疫苗。智利目前正與科興合作進行新冠疫苗三期臨牀試驗。

（抗疫新階段）