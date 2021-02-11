內地防疫 「利誘」打工仔就地過年 金額500到2000元不等 受訪者憂隔離政策多變棄返鄉

人民日報旗下《健康時報》報道，各地政府近日公布鼓勵就地過年的補貼，絕大部分有特定的門檻和行業需求。以北京為例，獎勵對象為家政服務人員，要求在2月4日至2月26日期間在崗服務超過18天的家政服務人員，每單最高可獲400元（人民幣，下同）獎勵。天津對外地員工留津就業者按照每人300元標準，給予企業一次性的補貼。上海市鼓勵的方式則相對豐富，除通訊費補貼外，還有健康醫療補貼、影音娛樂禮包及扶貧產品零食包；此外還對生活困難的登記失業人員，按佔比5%發放700元一次性的補助。

在各地的補貼中，要數浙江紹興最為豐厚，該市規定企業職工參加職業技能培訓並經鑑定合格的，每人最高可獲6000元培訓補貼。此外還鼓勵企業組織一線技術工人開展崗位練兵活動，符合條件者最高可獲2萬元崗位練兵補貼。從各地官方公布的補貼詳情看，補貼的內容也相當豐富，除現金外、還有消費券、免費門票、健身房體驗券，甚至電話網絡費和網站會員等等，但絕大部分地區所發放的金額均在500元至2000元不等。

浙江出手最闊

6000元津貼參與職訓者

另一方面，當局前日則公布返鄉過年條件，國家衛建委疾控局監察專員王斌表示，返鄉人員除需持有7日內核酸陰性檢測證明外，還需配合家鄉政府對返鄉人員進行網格化管理。返鄉人員返鄉後需實行14天居家健康監測，其間不聚集、不流動，每7天測一次核酸，有關費用均由返鄉者自行承擔。

家住河北不回鄉

深圳外勞：風險高 父母支持決定

在深圳打工的河北石家莊人宋先生接受本報採訪時表示，因為家鄉至今仍是高風險地區，此前已同父母溝通過，新春期間不回鄉。「最主要的是我擔心等年假休完返回深圳，會因為我到過河北石家莊，要求我再進行隔離，這樣會耽誤很多工作。」宋先生稱，會在疫情過後，找假期返鄉探望父母，而父母對其決定也很支持。

在上海從事設計工作的北京人王小姐對記者稱，今年也放棄了返京過年的計劃。「主要是現在上海和北京政府對疫情都很緊張，加上孩子的學校禁止孩子假期離開上海。」王小姐稱，也注意到網絡上有關上海發放過年補貼的新聞，但自己應不會去查詢申請事宜，認為過程可能過於繁瑣。

在北京工作、居於河北廊坊的王先生對本報稱，往年過年都會選幾天跟妻子回河南老家看望親朋好友，但今年因擔心到河南會被要求隔離，已完全放棄返鄉的念頭。

明報記者

（抗疫新階段）

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