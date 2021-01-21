36萬陸軍駐訓高原島嶼 官媒：全軍心思聚焦打仗

海軍實戰演練300回

空軍兵旅訓練數十團

「十三五」規劃關於「全面推進國防和軍隊建設」中，包含「紮實開展實戰化軍事訓練，着力提高基於網絡信息體系的聯合作戰能力」的要求，同時「加強國際軍事交流與合作，積極參與國際維和行動」。新華社去年11月24日刊發解放軍訓練紀實文章，披露解放軍依照「十三五」規劃完成的相關情况。

文章稱，海軍利用戰備巡邏、跟蹤監視、支援掩護等時機，組織300餘次海上突擊、反潛、兩棲、援潛救生等作戰行動實案化演練；多型戰機首次飛越宮古海峽，2016年12月，首支航母編隊遼寧艦編隊赴西太平洋海域展開遠海訓練；空軍數十個航空兵旅團1300餘名機師赴高原和遠海訓練；火箭軍數十個導彈旅完成全防護條件下連續發射訓練；戰略支援部隊數萬人次進行機動支援訓練，「熟悉了戰場，檢驗了裝備，驗證了戰法」。

吉布提交流前哨 國際聯演聯訓趨多

解放軍駐東非吉布提保障基地在成立3年多來，先後與法國、意大利、西班牙等多國駐吉軍隊展開聯演聯訓聯賽，為吉方組織7期近400人次軍事技能訓練，文章形容「發揮了中外軍事交流合作『前哨』作用」；中俄兩國轟炸機去年12月22日第二次在東海、日本海進行聯合戰略巡航。此外，文章稱，中共十八大以來，解放軍與10餘個國家軍隊形成穩定聯訓機制，與30多個國家軍隊開展80餘場聯演聯訓，與15個國家開展68場軍事競賽。

央視稱，「十三五」期間全軍官兵不斷強化練兵打仗思想，緊盯強敵對手、嚴格按綱試訓、苦練作戰本領，戰備水平和戰鬥力建設穩步提升。「全軍官兵始終牢記能打仗、打勝仗是強軍之要，全部心思向打仗聚焦，各項工作向打仗用勁，確保召之即來、來之能戰、戰之必勝。」

（十三五透視2016-2020 強軍之路）