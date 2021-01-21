華專家：台海交火佔盡優勢 南海開戰美軍天下

學者：南海「局部失控」 西方日本聯合成威脅

中國南海研究院院長吳士存對本報表示，2016年南海仲裁裁決之後，南海局勢經歷相對較長時間的平穩可控，但2020年是轉捩點，「美國想利用南海問題牽制中國，挑撥中國和東盟的關係」。他說，美國軍機戰艦頻頻進出南海，致使局勢出現「動盪不安」，甚至已「局部失控」。

時任美國國務卿蓬佩奧去年7月13日發聲明，首次否定中國的「九段線」主張。越南、菲律賓雖沒有表達公開立場，但表示「歡迎美國在本地區發揮作用」。針對美國極力拉攏南海區內國家，吳則表示，相信南海和中國周邊領海爭議主權聲索國跟從美國戰略可能性較低，但同時不會明確在中美之間選邊站。

軍事上，東盟國家對於中國來說並不能構成實質的威脅，即使是海空力量較強的新加坡、泰國等，軍力也僅可作為自保，難以在海上與中國一較長短。

有軍事觀察家認為，對中國構成威脅的，只有以美國為首的西方和日本等軍事同盟。新任首相菅義偉上任後首先與美國、澳洲領袖通話，日澳「準同盟關係有所加強」。吳士存認為，這幾年來，日本在南海採取的策略是步步為營，而「日本對南海進入程度只會加強，不會減弱」。

海權戰略專家、上海政法學院教授倪樂雄對本報表示，以美國為首的這些準同盟國，在亞太地區的軍事實力不容小覷，即使中國加速建造軍艦，在南海仍難佔優勢。「美軍過去在南海咄咄逼人，軍艦進入（中國）造島12海里，甚至揚言要炸平人工島，就是希望把戰場設在南海。」

倘美挑起戰事 「老百姓也硬拼到底」

倪樂雄認為，若台海爆發戰爭，解放軍艦隊在「家門口」作戰，將佔盡天時地利人和，可獲得陸空軍的全力支持；一旦在南海開戰，遠離大陸，那將是「美軍天下」，中國解放軍毫無勝算。不過他認為，如果美軍在南海挑起戰事，中國是不可能示弱的，「老百姓也不會答應，必須不怕硬拼到底」。

（十三五透視2016-2020 強軍之路）