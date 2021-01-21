領土紛爭不斷 海空軍力崛起 國防部：軍隊改革基本完成 實力未配國際地位

【系列五之四】

明報中國組

自2014年，中國在南海永暑礁等7處島礁大規模填海造陸，惹來西方多國反對，也引發菲律賓等周邊國家擔憂，菲方就主權爭議訴諸國際法庭。對此，中國並未予太多理會，「不參與」仲裁。最終仲裁庭一致裁定中方對「九段線」內南海自然資源主張的歷史性權利並無法律依據，中方對裁決也「不接受、不承認」。自填海後，中方為「有效維護領土主權和海洋權益」，對周邊國家在南海鑽探石油的活動逐步施壓。

南海爭端未止 與印矛盾又現

中國的填海工程引來美國等西方國家不滿。2016年1月30日，美國海軍「威爾伯」號導彈驅逐艦進入西沙群島的領海，是「十三五」期間美艦首次駛入南海。南部戰區的海軍艦機予以警告驅離。南海之爭持續至今，類似事件此起彼落。去年歲末，美國指中芯國際等60多家中國企業與中國軍方關係密切，列入貿易黑名單；時任美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）曾發聲明，有關企業行徑違反美國國家安全或外交利益，包括支持南海軍事化及非法海事主張等。

伴隨着南海紛爭，軍方依照「全面推進國防和軍隊建設」的「十三五」規劃目標，「加強各方向各領域軍事鬥爭準備加強新型作戰力量建設」，「統籌運用各種手段維護和拓展國家海洋權益」，逐步朝世界一流的藍水海軍目標邁進，新型艦艇「下餃子」般急速列裝部隊。

海軍下餃子般造艦 第五代隱形戰機成軍

2017年4月26日，中國首艘國產航母在大連正式下水，其後命名為「山東艦」。

2018年，中國的下水艦艇總噸位，佔全球下水艦艇總噸位的約40%，達20萬噸，位居第一。

2019年，中國海軍9艘驅逐艦、1艘綜合補給艦、1艘綜合登陸艦、1艘兩棲攻擊艦，12艘輕型護衛艦入列，排水量共約20萬噸，超越美國的15萬噸，以及多數國家海軍的總噸位數，蟬聯世界第一。

去年1月，海軍首艘萬噸055型導彈驅逐艦「南昌艦」亦正式入列。

與此同時，中國空軍也在迅速發展。2019年7月，空軍官方微信號「空軍發布」披露中國最先進第五代隱形戰機殲-20成軍的消息。殲-20隸屬東部戰區空軍某旅，是空軍第一個整旅全部裝備第五代機的部隊。中國空軍成為繼美國之後第二支使用第五代隱形戰鬥機的軍隊，東風-41、東風-17導彈，運-20、直-20等先進武器亦相繼列裝。《人民日報》上月報道稱，「我軍在機械化、信息化、智能化融合發展的多個重要領域取得突破，技術不斷進步，成果不斷刷新」。

稱「三步走」次步完成 創強軍興軍新局

在「十三五」即將結束，「十四五」開啟之際，國防部新聞發言人任國強於去年11月26日記者會上說，「十三五」時期，中國的國防和軍隊建設水平大幅提升，軍隊組織形態實現重大變革，開創「強軍興軍」新局面。依照《軍隊建設發展「十三五」規劃綱要》，到2020年，軍隊要如期實現國防和軍隊現代化建設「三步走」發展戰略第二步目標，基本完成國防和軍隊改革目標任務，基本實現機械化，信息化建設取得重大進展。

任國強又表示，中國經濟實力、科技實力、綜合國力在「十三五」時期「躍上新台階」，但國防實力與之相比仍未匹配，與中國國際地位和安全戰略需求不相適應。「這就需要同國家現代化發展相協調，充分利用全社會優質資源，加快國防和軍隊現代化，確保強軍征程行穩致遠。」十四五期間，中國料將向軍隊投入更多資源。

（十三五透視2016-2020 強軍之路）