地方法規准少數族語言教學 法工委：違憲

「與中央部署不相符 予以糾正 」

澎湃新聞報道，法工委主任沈春耀昨在「2020年備案審查工作情况報告」中指出，有地方法規規定，各級各類民族學校應當使用本民族語言文字或本民族通用的語言文字教學，另有地方法規指出，經本地教育行政部門同意，有條件的民族學校部分課程可以用漢語言文字授課；報道並未提及涉事地方法規具體細節。沈稱，法工委審查認為上述規定與憲法第19條第5款「國家推廣全國通用的普通話」的規定以及《國家通用語言文字法》、《教育法》等有關法律的規定不一致，已要求制定機關修改。

沈春耀又稱，去年在合憲、合法和適當審查中，對存在違背憲法規定、憲法原則或者憲法精神，與中共中央的重大決策部署不相符或與國家的重大改革方向不一致，違背上位法規定，或者明顯不適當等問題，區分不同情况分別「予以糾正、作出處理」。