武漢新冠家庭研究：兒童傳播力為長者1.58倍

澎湃新聞報道，該研究分析了2019年12月2日至2020年4月18日武漢上報的所有確診病例和無症狀感染者的家庭，共27,101户，包括一代病例29,578人和家庭密切接觸者57,581名。當時武漢累計確診超過5萬宗。

研究結果顯示，與其他年齡人群相比，60歲及以上人群感染新冠病毒風險最高，0至1歲嬰兒的易感性又高於2至5歲及6至12歲兒童。倘接觸時間相同，兒童和青少年病例（20歲以下）的傳染力是60歲及以上人群的1.58倍。

該研究還發現，無症狀感染者的傳染力遠低於有臨牀症徵的確診病例，而有症狀的確診病例潛伏期的傳播力比發病後更強。在隔離、限制出行等防疫措施實施後，一代病例的家庭再生數（每個家庭內部一個病例可傳染的人數）下降52％，繼發病例（secondary case）的家庭再生數減少63％。

（抗疫新階段）