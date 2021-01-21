武漢封城一年 市長周先旺調閒職 「湖北F4」剩省長王曉東未調職

國家衛健委昨（20日）通報19日內地新增新冠確診103宗，其中本土病例88宗，包括吉林46宗、河北19宗、黑龍江16宗、北京7宗。河北省月初至今累計逾900人染疫，石家莊市仍實施封閉管理。國務院副總理孫春蘭上周五（15日）至周一（18日）到當地調研防控工作，強調要汲取宗教活動導致疫情傳播的教訓，暫停宗教場所、聚會點聚集式宗教活動。新華社報道稱，她實地考察了石家莊市藁城區增村鎮楊馬村、青園街居民社區、人民醫院等多個地方，強調要盡快阻斷疫情傳播，並要繼續加強環北京、環河北省和省內重點地區的交通管控。

北京大興區「封區」 天宮院2.4萬人隔離

繼北京北郊順義區出現散發疫情後，位於南郊的大興區也爆發本土疫情，周日（17日）至今累計出現9宗確診，且來自同一社區，首名確診者由外地抵京。大興區因此「封區」，開展全員核酸檢測。疫情起於天宮院街道融匯社區，17日出現2宗，次日又增加1宗，19日新增6宗。市政府表示，這波疫情屬於家庭聚集式病例，並緊急採取措施，融匯社區在內的天宮院街道5個社區昨起實施嚴格封控管理，涉及2.4萬餘人，全部居家隔離、足不出戶。

大興區官方昨決定，全區所有人員原則上禁止離京。天宮院街道其他社區亦實施封閉管理，憑有效證明進出。14天內曾前往重點區域的人員均需居家觀察。區內所有公共場所關停，民生保障企業實行閉環管理，地鐵、巴士繞開天宮院站點運行。此外，北京市還要求對12月10日以來所有進入北京人員清查以追溯疫源。對重點行業、區域、場所、人群加強核酸檢測和症狀監測，加大篩查頻率。

周調湖北省政協 曾稱「願革職謝天下」

此外，武漢市和湖北省主要領導班子當時被批對疫情反應遲緩，原市委、省委書記在封城期間先後被撤換。一年後，武漢市長周先旺職位亦作出調整，轉往省政協出任閒職。依照內地制度，市長職務變動需經地方兩會確認，周料將在今年的武漢兩會上卸任市長一職。

湖北省政協昨日召開黨組擴大會議，官方通報顯示周先旺以省政協黨組成員身分出席。去年1月周先旺接受央視訪問時曾表示，只要有利於疾病控制，自己「願意革職以謝天下，不怕在歷史上留下罵名」。他在訪問中公開承認披露疫情不及時，又補充「作為地方政府，獲得授權後才能披露」，被認為是「甩鍋」（推卸責任）中央，引發議論。當時被網民要求追責並稱為「湖北F4」的4名領導中，至今僅湖北省長王曉東職位未有變更。

衛健委：返鄉須持7日內陰性檢測證明

國家衛健委昨決定，返鄉人員要拿着7日以內的核酸陰性檢測證明才能夠返鄉，同時這些返鄉人員回去以後，當地的基層政府要對這些人進行網格化管理。這被輿論解讀為，意味着內地希望離鄉人員待在工作地度過農曆新年假期。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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