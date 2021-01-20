融合難解政治矛盾 香港前車可鑑

劉銳紹：「十三五」談經濟 「十四五」重政治

本港時事評論員劉銳紹對本報表示，「十三五」規劃涉港內容主要是關於經濟融合，「比較務實、側重操作性，沒有太多談政治問題」，「十四五」則更側重政治。「『十三五』可以說是（描繪）香港經濟未來的出路，如粵港澳大灣區的構想，經過實際推動，的確能吸引一部分香港年輕人到國內創業」；但另一方面，不論兩地經濟怎麼融合，都不能解決香港政治矛盾，「永遠無法吸引到（對內地）很不滿的那部分年輕人回去」。劉銳紹指出，中央對香港事務的處理方法令港人對內地政府缺乏信任，並且感到政治訴求和日常生活的自由受到打壓。

劉銳紹表示，中央對港的總體規劃方向是好的，但轉向政治「就錯了」。他認為香港現在很政治化，未來5年中央若還是側重以政治考量處理問題，會令「十四五」的執行大打折扣。

2019年香港的社會運動以及大陸提出「一國兩制」台灣方案，令綠營成功藉「今日香港，明日台灣」的口號爭取民眾支持。劉銳紹認為，北京不可能用對待香港的方法對待台灣，兩地情况不同，香港沒辦法擺脫內地的影響，而如果大陸對台用武，就是逼台灣「走出去」，反彈將超出大陸預估；另一方面，對台強硬不是大陸內部共識，「香港已經從『黃花閨女』變成『黃面婆』，中央沒有顧忌」。

「對台用武 就是逼台灣走出去」

台灣淡江大學中國大陸研究所教授趙春山亦表示，台港情况有本質差別，「香港1997年就主權移交，大陸實際上沒辦法治理台灣。我們交稅、服兵役，年輕一代哪有兩岸過去的歷史經驗？」他認為，香港應該跟從《基本法》，「大陸認為香港問題再拖下去不僅影響香港，還影響大陸，必須提早採取行動。在我看來它確實變成『一國一制』，但也是從國家安全考慮」。

（十三五透視2016-2020 台海風雲）