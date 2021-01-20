和平統一成「票房毒藥」 藍綠冷處理

台學者：「九二共識」變味 台應提新方案

「以前九二共識主要是發揮『事務性談判』功能，現在大陸的定義已不僅如此，還想用它來處理兩岸政治分歧。」趙春山指出，過去九二共識是為擱置爭議，現在已沒空間可擱置，所以九二共識回不到過去「原汁原味」狀態；再加上民進黨一直不接受，要恢復談判，一定要有「九二共識2.0」。他表示，「一國兩制」是大陸的統一方案，「我鼓勵台灣要提出台灣的統一方案」。

在島內，「和統論」已然成為「票房毒藥」，立場親中的國民黨亦不敢觸碰，甚至在去年大選慘敗後增強反共親美色彩。而民進黨曾主張「一邊一國」、現有憲法和《兩岸關係條例》「雙法體制」，均不被大陸接受。藍營學者近年有「聯邦」、「邦聯」、「一國兩府」、「一中兩國三憲」、「大屋頂」等論述，但均未正式被政界採納。

廈門大學台灣研究院副院長張文生觀察，大陸官方亦有空間討論「一國兩制」之外的「統一方案」。「大陸90年代就提過，在堅持一中原則之下，什麼問題都可以談。大陸學者也會討論他們的方案，也有不同意見」，不過他強調，「如果是和平下實現的『一國兩制』，大陸可能不派官員、不派軍隊到台灣，讓台灣繼續普選領導人，選舉和政治制度都可以維持。非和平的話，就不存在這些」。

陸學者：和平「一國兩制」 台制度可維持

趙春山說，大陸要的是不分裂，其他的可以談幾十年，「統一不能是大陸說了算」。他稱，大陸總說統一很好，台灣人民一定會問：有比現在更好嗎？「講中華民族尊嚴這些，老百姓聽不進去。我們這裏可以罵總統，不管社會福利、言論，很多方面都是不一樣」。但他又稱，台灣現在忌諱談統一，但國民黨如果不提，跟民進黨就沒什麼兩樣，「中國終極還是要統一」。

（十三五透視2016-2020 台海風雲）