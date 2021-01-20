陸學者料未來「冷和平」 兩岸交流嚴寒 台美關係熱熾

【系列五之三】 明報中國組

「習馬會」到蔡英文連任：未來大陸著重自身發展

回望2015年11月7日，海峽兩岸領導人習近平及馬英九在新加坡舉行歷史會晤，兩岸關係迎來了最好的時期。翌年，大陸「十三五」規劃揭開帷幕，而台灣也迎來政權更替，「『十三五』開局時期，大陸對台灣抱有較多期待；『十四五』則將重點放在大陸自身發展」，廈門大學台灣研究院副院長張文生對本報表示。「十三五」規劃綱要涉台章節如此表述：「在堅持原則立場基礎上，以互利共贏方式深化兩岸經濟合作，擴大兩岸合作領域，增進兩岸同胞福祉，鞏固和推進兩岸關係和平發展」。 外界普遍認為，「十三五」對台著重經濟交流，其間官方陸續推出惠台措施，除惠及台商投資，更給予台灣民眾在大陸生活同等待遇。「5年間還是取得不少成就，經濟交流上了高峰、經貿關係愈來愈密切，推動兩岸融合發展，包括大陸推出同等待遇等政策、向金門供水等。維持兩岸關係的和平穩定。也遏制了台獨的聲音。」張文生說。

而在去年11月發布的「十四五」規劃綱要草案，「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」的「統一」前無「和平」二字，因應台海局勢，不少輿論認為大陸趨向「武統」。台灣前總統馬英九兩岸政策重要智囊、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山對本報表示，「如果台灣沒有跨過紅線，大陸就沒有動武的理由」。他認為台灣總統蔡英文第二任期內，台灣不會搞「法理台獨」，因要解決內政問題，如美國牛、萊豬（含俗稱「瘦肉精」萊克多巴胺的豬肉）進口，及日本核食問題等，緊接着又要籌備地方選舉，「蔡政府會基本維持不挑釁、不冒進的局面，在兩岸問題上不會有什麼作為」。

陸學者：蔡不認「九二共識」 大陸不抱希望

趙春山認為，新一年兩岸大致延續「冷對抗」局面，而隨着台海局勢的重要因素——中美關係在美國新政府任期緩和，兩岸將迎來機遇。

不過，張文生對此表示懷疑，反問「在蔡英文任內兩岸還有什麼機遇」，稱蔡英文不可能承認「九二共識」，「大陸對她不抱希望」；而中美關係如果緩和，兩岸局勢會處在相對穩定狀態，即所謂「冷和平」。

趙春山又指，「現在最重要問題還是看兩岸能不能復談，不恢復談判就可能產生誤判，誤判就有擦槍走火風險。各自按自己的語言和想法『高空喊話』，是沒有辦法解決問題」。張文生則強調，兩岸的政治對立不太可能有緩和空間，「未來4年不可能復談，就看隨着疫情緩和，民間交流或有所恢復」。

台學者：中美關係或緩和 兩岸或迎機遇

「『十三五』為大陸發展爭取良好機遇。『十四五』仍是機遇期，維護兩岸和平也是機遇期的必要條件」，張文生說。疫情環境下，兩岸去年的貿易額仍逐月攀升，據陸委會「兩岸經濟統計月報」，兩岸2020年前10個月貿易總額達1331.2億美元，遠超其他國家，同比增長9.4%。而根據大陸海關總署統計，2020年1至11月台灣從大陸的貿易順差達1277.3億美元。國台辦不久前強調，台灣對大陸出口（含港澳）已達出口總額43.8%，大陸是台灣最大出口市場、最大貿易順差來源地，「如果沒有大陸，台灣對外貿易將出現巨額貿易逆差，2020年經濟將難以維持正成長」。

趙春山指出，大陸現在是「一隻手硬一隻手軟」，「硬的方面是為施壓，不一定是打仗。惠台方面沒停，習近平也不需要這個時候動武，大陸和平統一的工具很多，比如說經濟，它可以用很多別的方式來統一，不見得一定要用武力。」

（十三五透視2016-2020 台海風雲）