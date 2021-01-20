美研究：貿協採購目標 華只完成五成

《華爾街日報》報道，布朗的研究發現，中國在增加農產品進口方面的執行情况好於製造業和能源產品方面，截至去年11月，中國兌現了67%的農產品採購目標，但製造業和能源產品的採購目標分別只達成52%和31%。

經濟學家已將中方採購進度落後的原因部分歸咎於新冠疫情的影響，這削弱了中國國內對海外商品的需求，壓低了進口能源的價格。首階段貿易協議還敦促中國進一步向美國公司開放市場，北京在這方面取得很大進展，尤其是面向美國金融公司的市場准入。

美：中方履所有承諾 但數量不夠

此外，在第一階段協議中，華府同意削減對部分中國輸美產品加徵的關稅。不過，目前仍有每年約3700億美元（約2.86萬億港元）的中國商品被美國加徵進口關稅，亦即大部分中國出口美國的商品都受到影響。

美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）表示：「我確實認為，從結構性角度看，中方履行了所有承諾。但從數量角度看，他們做得還不夠。」艾倫說，「總體而言，美國在此過程中失去了很多就業機會。」

另據一財網報道，國家發改委秘書長趙辰昕昨在記者會表示，今年將修訂印發「市場准入負面清單（2021年版）」，制定頒布海南自由貿易港、深圳中國特色社會主義先行示範區放寬市場准入特別措施。