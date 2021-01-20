官員黨員職員防疫不力 河北黑龍江批評問責

河北增35宗 石家莊再展核酸檢測

據河北衛健委通報顯示，全省新增35宗病例，最大91歲，最小僅5歲。另新增2宗本地無症狀感染者，均為石家莊報告。石市副市長孟祥紅在昨疫情發布會稱，今日至22日，該市將開展新一輪核酸檢測，要求轄區所有人統一納入範圍，確保應檢盡檢，全市繼續封禁。

國家衛健委網站昨通報，石家莊藁城人民醫院、新樂市中醫院在疫情應對中，發生醫務人員、住院患者以及陪護、護工確診情况，暴露當地防控不力。河北省和石家莊市已向相關人員問責。黑龍江省紀委監委昨亦通報，綏化市望奎縣部分黨員幹部和公職人員，在疫情防控工作中存在嚴重形式主義、官僚主義問題，致望奎縣惠七鎮出現聚集疫情，已對16名黨員幹部和公職人員追責。

低風險承德市社區門禁升級

昨日0時起，除固安縣外，河北廊坊市逐步放鬆疫情防控秩序。居住在廊坊的通勤人員，需持14日內核酸陰性證明及在北京居住和工作證明方可入京。而低風險的承德市，仍然未恢復與北京的長途巴士通勤，一些小區昨已逐步發放居民登記卡，恢復疫情防控狀態下的社區監管措施。有現場防控人員稱，新的防控工作要求對每個進出社區的人驗證或登記信息，以及掃驗行程碼並探熱，全天候24小時待命，力求不漏一人。

（抗疫新階段）