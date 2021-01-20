病毒溯源世衛交鋒 中方促美「停政治施壓」 世衛專家報告：中國錯失抗疫先機

綜合報道

據路透社報道，世衛周一（18日）召開執行委員會議，美國衛生部全球事務辦公室主任格里格斯比（Garrett Grigsby）表示，從成員國去年5月要求調查疫情源頭距今已8個月，然而只有中國交出信息才有辦法查出結果，包括武漢華南海鮮市場爆發案例的病毒基因序列、動物實驗結果、可溯及2019年的實驗及血清等研究內容，並讓調查團能夠接觸醫護、病患與實驗人員。歐盟及澳洲亦認為溯源重要。中方發言時則強調，科學研究有其規律及要求，溯源應由科學家商定具體工作，並「停止科學之外的政治施壓」。

由國際專家組成的「大流行防範和應對獨立小組」（IPPR）當天發表報告，質疑世衛和中國錯失抗疫先機。報告指，中國掌握基因序列證據，顯示一種新型冠狀病毒2019年12月在武漢傳播，當地衛生官員本可更果斷遏制疫情爆發，卻錯失良機，然後一國接着一國不斷重蹈覆轍。小組是世界衛生組織總幹事譚德塞所指派，調查報告據報是根據數百份檔案、專家諮詢與訪談100多名一線人員得出。

北京：可做更好不等於做得不好

中國外交部發言人華春瑩昨日在記者會上回應稱，報告指出中國「可以做得更好」不等於「做得不好」，中國的抗疫成就有目共睹；她並舉例武漢爆疫之初，「僅僅發現了40多個病例的情况下，中方就做出了元旦關閉華南海鮮市場的決定，先後只用了幾小時」，並「最早拉響全球抗疫警報」，而「只有少數國家充分利用了當時一些有利信息，採取相關措施」。華春瑩表示，不僅是中國，美國、英國、日本等任何國家都應該努力去做得更好，中方將繼續同世衛密切溝通合作，堅決反對將溯源問題政治化。

外媒：武漢人本不在乎 一夜變恐慌

卡塔爾半島電視台（Al Jazeera）周一公布兩名中國記者去年1月19至22日在武漢拍攝的影片和日記，揭示當地一夜之間「從對病毒漠不關心到驚慌失措」。記者楊軍（化名）在日記寫道，他到達時人們一點也不害怕病毒，「一位攤販讓我摘下口罩，他說，『你明顯是一個過度擔心的外地人』」。之後政府突然宣布封城，民眾陷入恐慌，但為時已晚。兩名記者為總部在北京的官媒工作，並得到武漢媒體事務部門許可，但採訪遭百般阻擾。楊軍稱，他不能自由報道，在武漢的3天內經常被警察和醫院人員攔住，他意識到「這種病毒有多嚴重，報道這個話題有多敏感和困難，這完全超乎想像」。

另一記者陳偉（化名）在日記提到，「沒有人敢說病毒源頭是從武漢開始、當地政府一開始犯下了錯誤，唯一可以討論的是政府做得怎樣，人民應多感謝政府」。

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（抗疫新階段）