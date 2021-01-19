油站沒捐錢扶貧被封 旅遊幫扶變圈地項目

張舉的加油站2014年開業，當時並沒有辦齊所有手續，到2018年就成為村官和上級派出的扶貧工作組指控違法的藉口。加油站被封，7把加油槍等設備被沒收，張舉稱他損失二三百萬元（人民幣，下同）。此後他不停上訪，又希望能補錢辦齊開加油站的手續，「但當局已不給我這個機會了」。如今事情不僅沒能解決，他一家大小還要四處躲避當局搜查。

基層官員：扶貧只是「空殼」

貴州省化名「智子」的基層官員去年12月在網上論壇投訴，扶貧其實只是一個「空殼」。智子所在的地區脫貧後，先後通過國家檢查和省市覆檢，「我感覺問題其實是非常多，一排排漂亮的房屋，進去看實際上是家徒四壁」，這不僅限於貧困戶，連「四在」農家（富在農家、學在農家、樂在農家及美在農家），改造的都是一樣的模板。智子又指，以旅遊幫扶為口號實則在圈地，某地級市在建濕地公園項目就多達20多個。

要脫貧亦要護環境 長江漁民禁捕魚

扶貧同時如何保護環境，及防止靠山吃山、靠水吃水的民眾返貧，也令人關注。長江流域自去年起按期實現全面禁捕，估計至少影響23萬漁民；在內地扶貧可以精準到一人一戶的情况下，這不是一個小數目。對此，農業農村部去年11月發布「意見」，要求地方統籌各類保障扶持政策，並提供200億元幫扶資金。

（十三五透視2016-2020 擺脫貧困）