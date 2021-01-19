千萬人搬遷脫貧 官方形容「偉大壯舉」

說到易地搬遷，不能不提到被稱為「懸崖村」的四川涼山州昭覺縣支爾莫鄉阿土列爾村。這個村坐落在海拔1400至1600米山坳中，村民外出需要攀爬落差800米的懸崖。由於這裏「與世隔絕」，也成為全國最集中連片的貧困地區之一。從去年5月起，「懸崖村」的84戶貧困戶作為易地扶貧搬遷的人，陸續搬進縣城的集中安置點新家被認為人生也多了一種選擇。作為首批全國鄉村旅遊重點村，「懸崖村」村民也開始重點發展旅遊和土產資源，改善生活。

早在1983年，甘肅定西、河西和寧夏的西海固地區就已開啟扶貧搬遷先河。根據公開資料，從1983年至2015年「十二五」規劃結束的32多年時間，中國易地搬遷扶貧的人口是680萬。其間國家發展計劃委員會（現國家發改委）在2001年提出「易地扶貧搬遷」概念，並安排專項資金，從國家層面展開易地扶貧搬遷工程。

土房換1500呎小樓 受訓做陪月

國家發改委、扶貧辦等部門聯合印發的《「十三五」時期易地扶貧搬遷工作方案》，提出用5年時間完成1000萬人口搬遷任務，助建全面小康社會。其中除了沿海幾個省份外，全國22個省（區、市），不僅要易地扶貧搬遷的建檔立卡（即貧困戶檔案）貧困人口約981萬人，還計劃同步搬遷與貧困人口同村的647萬人。

經過5年，各地陸續完成易地扶貧搬遷。其中貴州在2019年底完成188萬人易地扶貧搬遷；《貴州日報》去年12月3日引述遵義市正安縣的搬遷者米莉稱，搬遷前丈夫外出打工，她帶着兩個孩子過着入不敷出的日子；搬遷後，經過社區培訓，她拿到陪月員初級證書，工作應接不暇，「每月收入7000元左右」。《甘肅日報》也報道了30歲搬遷戶趙干干一家七口的生活，他原住在土房子裏，現在則搬進約1500呎的三層單棟小樓。

漸失民族特色 難耕種影響生計

不過，易地搬遷也引來爭議，特別是一些少數民族住進了新居，卻失去了民族特色；一些老人家也不願離開故土。還有的人抱怨，搬遷後不能耕種，打工收入又不穩定，「掙不了錢」。

（十三五透視2016-2020 擺脫貧困）