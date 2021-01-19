官方門檻：年入4000人民幣 天災瘟疫多重夾擊 完成脫貧目標 防範返貧路遙

【系列五之二】 明報中國組

2020年9月，北京舉行「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」，象徵疫情似乎告一段落，但疫情帶來的衝擊持續受到各方關注。官媒新華社早前報道一批「抗疫先進人物」，其中提到天津百餘名醫務人員2月馳援湖北恩施。報道稱，當地80多萬茶農靠硒茶產業維生，但疫情令一些剛剛脫貧的茶農措手不及。「明前茶，貴如油」，如果不能及時採摘加工，產量會降低一半。天津疾控工作隊隊長張宏當時表示，「不能讓老鄉們因疫情返貧」，並帶領隊員赴恩施州所屬6縣2市幫助復工。

湖北恩施：疫情重創 茶農脫貧路未定

恩施州扶貧辦主任向金洲去年4月表示，目前恩施州剩餘貧困人口還有約8000人，邊緣易致貧戶和脫貧不穩定戶3.2萬多人，還有少數可能因疫情等因素致貧返貧的人。政府除支持貧困人口到長三角等地就業外，還鼓勵本地市場優先吸納貧困人口就業，同時增加政策補貼，支持本地貧困戶創業。

廣東河源：深圳幫扶 促銷當地產品

廣東河源是深圳一對一幫扶的地級市，當地2019年遭遇過水災，去年又遇到疫情，很多人失業返貧。深圳負責扶貧的工作人員對本報表示，深圳除派人到河源駐點，幫助創業就業外，還幫當地促銷產品，例如在深圳開設扶貧館，「如超市一樣，專賣河源的產品」。

湖南民工：拖糧沒保險 減吃豬肉省開支

《華爾街日報》也提到，去年2月疫情蔓延時，在東莞鞋廠工作的53歲工人劉如國返鄉過年後一直沒再回去。身為家庭唯一經濟支柱，劉如國過往在鞋廠工作，算上加班費，一個月最多能掙590美元（約3700元人民幣）。儘管鞋廠已恢復生產，但仍欠他幾個月工資。現在劉如國在老家湖南從事砍樹，每月最多掙295美元（約1860元人民幣）。沒有失業保險的他表示，家人現在減少吃豬肉，以節省開支。

除新冠疫情外，去年洪災造成巨大損失，衝擊脫貧的目標。國務院扶貧辦在去年8月表示，江西、安徽等9省市嚴重洪澇災害涉及到296個貧困縣，共有貧困村15,336個，超過200萬貧困人口受影響。去年9月人民網報道，水災影響安徽省16個省轄市，1046.5萬人受災。省扶貧辦主任江洪當時表示，「疫情和災情是決戰決勝脫貧攻堅的『加試題』，也是影響脫貧質量的最大不確定因素。要把防止因疫因災致貧返貧擺在要位，鞏固脫貧成果，答好疫情、災情『加試題』」，顯示情况並不樂觀。

江西及安徽：洪災衝擊 200萬貧困戶受影響

中國宣布全面脫貧後，國務院扶貧辦已提出改善防止返貧監測和幫扶機制，並啟動對脫貧縣的抽查工作。前述深圳負責扶貧的工作人員稱，他們也接到有關通知，現在各方都在制訂監控和未來防範返貧的框架，希望盡量帶動產業發展，每次投入都能產生效益，「比如送電腦給脫貧人員，教他們如何做網上銷售，這樣才能錢生錢，讓他們掌握賴以維生的方法」。但她認為，「防返貧要做的工作還很多，包括鄉村振興、扶智（即提高教育水平），還有扶貧加醫療，防止他們因病返貧」。

在「十四五」規劃建議中，也提到「健全防止返貧監測和幫扶機制」，同時要改善農村社會保障和救助制度，在西部地區脫貧縣中集中支持一批鄉村振興重點幫扶縣，增強其鞏固脫貧成果及自力更生的能力；堅持和改善東西部協作和一對一支援、社會力量參與幫扶等機制。

（十三五透視2016-2020 擺脫貧困）