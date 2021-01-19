蓬佩奧兩日發近40推文抨擊中國

回顧昔演講 指摘中共「真正威脅」

蓬佩奧在Twitter發布的內容，包括指摘中國共產黨「構成真正的威脅」、「中國滲透美國州立法機關、大學」、「中國向世界釋放病毒」，還抨擊中國在南海、香港、新疆、西藏的政策。他還配發自己以往發表的聲明和演講，羅列其對華的一系列措施。對於蓬佩奧的推文，華春瑩前日（17日）在Twitter回應稱，「看！『最後的瘋狂』的最佳表演！」

華春瑩稱謊言外交的末日瘋狂

澎湃新聞報道，在昨日外交部例行記者會上，華春瑩進一步回應稱，「對於蓬佩奧不斷炮製並散播的政治病毒和政治謊言，中方已經多次用事實一一戳穿，他的反華表演沒有市場，更不得人心。蓬佩奧的謊言外交不僅使他的個人信譽已徹底破產，而且對美國的國家形象和國家利益造成難以挽回的損害，相信歷史將會對他作出公正審判。」

對於蓬佩奧宣稱其對華政策的「功績」，華春瑩則認為，這恰恰是他為了一己之私利，不斷干涉中國內政，破壞中美關係，損害中國利益，也損害美國利益的罪證。華春瑩說，「我想世界對他末日瘋狂的真實意圖，以及產生什麼樣的結果，看得是非常清楚的」。