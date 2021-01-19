檢測公司涉謊報河北隆堯縣全陰性

【明報專訊】河北邢台市疫情嚴峻，日前因檢測能力有限，委託山東濟南華曦醫學檢驗有限公司對該市隆堯縣做第二輪全員核酸檢測，卻發現後者涉嫌謊報檢測結果。濟南警方昨稱已對涉事機構展開全面調查。官媒《人民日報》強調要追查到底。
檢測涉31萬人 後改稱一樣本陽性
澎湃新聞報道，邢台市政府上周日（17日）晚召開記者會通報，涉事機構於本月12至13日為隆堯縣做第二輪核酸檢測，檢測逾31萬人，該機構翟姓業務代表於14日向隆堯縣衛健部門稱檢測結果全部陰性，隆堯縣並據此上報。
翟姓業務代表其後於16日卻報稱，送檢核酸樣本中有一支1：10的混檢樣本呈陽性。隆堯縣立即啟動應急預案，對該採樣管所涉及的10名人員重新採集樣本，做單人單管核酸雙檢、血清抗體和胸部電腦斷層掃描（CT）檢查。截至17日，該10人中有3名感染者，其中2人為普通型確診，1人無症狀。警方目前已對翟姓業務代表採取刑事強制措施。
《人民日報》促查：膽子真夠大
《人民日報》在微博轉帖時斥涉事機構「膽子真夠大的」，稱「核酸檢測，豈可兒戲？」強調需追查到底，更需堵漏洞、補短板，織密抗疫防線。
據國家衛建委通報，17日內地新增本土病例93宗，其中河北54宗（石家莊52宗、邢台2宗）、吉林30宗、黑龍江7宗、北京2宗，另黑龍江新增81名無症狀感染者。
邢台焦點網報道，石家莊新增確診者中有一名33歲水質檢測員，就職開發區學苑路某檢測公司，去年12月30日曾自駕車到邢台平鄉縣採集40餘村水樣，當晚並留宿該縣酒店。該患者本月4日、6日2次核酸檢測均為陰性，8日核酸檢測呈陽性，當日送院後診斷為無症狀感染者，於17日確診。