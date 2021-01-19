檢測公司涉謊報河北隆堯縣全陰性

檢測涉31萬人 後改稱一樣本陽性

澎湃新聞報道，邢台市政府上周日（17日）晚召開記者會通報，涉事機構於本月12至13日為隆堯縣做第二輪核酸檢測，檢測逾31萬人，該機構翟姓業務代表於14日向隆堯縣衛健部門稱檢測結果全部陰性，隆堯縣並據此上報。

翟姓業務代表其後於16日卻報稱，送檢核酸樣本中有一支1：10的混檢樣本呈陽性。隆堯縣立即啟動應急預案，對該採樣管所涉及的10名人員重新採集樣本，做單人單管核酸雙檢、血清抗體和胸部電腦斷層掃描（CT）檢查。截至17日，該10人中有3名感染者，其中2人為普通型確診，1人無症狀。警方目前已對翟姓業務代表採取刑事強制措施。

《人民日報》促查：膽子真夠大

《人民日報》在微博轉帖時斥涉事機構「膽子真夠大的」，稱「核酸檢測，豈可兒戲？」強調需追查到底，更需堵漏洞、補短板，織密抗疫防線。

據國家衛建委通報，17日內地新增本土病例93宗，其中河北54宗（石家莊52宗、邢台2宗）、吉林30宗、黑龍江7宗、北京2宗，另黑龍江新增81名無症狀感染者。

邢台焦點網報道，石家莊新增確診者中有一名33歲水質檢測員，就職開發區學苑路某檢測公司，去年12月30日曾自駕車到邢台平鄉縣採集40餘村水樣，當晚並留宿該縣酒店。該患者本月4日、6日2次核酸檢測均為陰性，8日核酸檢測呈陽性，當日送院後診斷為無症狀感染者，於17日確診。